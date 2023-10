Die US-Steuerbehörde fordert rund 29 Milliarden Dollar von Microsoft. Michael Kappeler/dpa

Microsoft hat von der US-Steuerbehörde eine saftige Rechnung erhalten: 28,9 Milliarden Dollar schuldet das Unternehmen dem Staat. Grund ist die Art, wie der Software-Konzern 2004 bis 2013 Gewinne verbuchte.

Der Software-Riese Microsoft muss nach eigenen Angaben Steuern in Höhe von 28,9 Milliarden Dollar (rund 27,1 Milliarden Euro) nachzahlen. Hinzu kämen noch Bussgelder samt Zinsen, hiess es in einem Finanzdokument, das das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) einreichte.

Die saftige Steuernachforderung geht auf eine langwierige Untersuchung des sogenannten Internal Revenue Service (IRS) zurück. Es geht darum, wie Microsoft seine Gewinne in den Jahren 2004 bis 2013 in verschiedenen Ländern und juristischen Zuständigkeitsgebieten verteilte. Der Konzerngewinn von Microsoft betrug in jener Zeitspanne rund 170 Milliarden Dollar.

Microsoft ist sich keines Fehlverhaltens bewusst

Die Methode der Verteilung von Profiten zwischen Konzernteilen in verschiedenen Staaten wird laut Kritikern häufig von Unternehmen angewandt, um ihre Steuerlast zu mindern. So würden geringere Gewinne in Hochsteuerländern gemeldet und höhere Profite in Staaten mit niedriger Steuerquote.

Microsoft erklärte, es habe sich an die IRS-Regeln gehalten. Das Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington kündigte an, bei der Steuerbehörde Einspruch gegen die Nachforderung einzulegen. Bis zum Abschluss dieses Verfahrens dürften mehrere Jahre ins Land gehen.

