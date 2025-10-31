Jetzt ziehen auch die Mieten für Altbauwohnungen drastisch an

Bei den Wohnungsmieten verzeichneten insbesondere Altbauwohnungen in den Ballungszentren ein deutliches Plus. sda (Symbolbild)

Die Mieten in der Schweiz kennen weiterhin nur eine Richtung: Nach oben. Im dritten Quartal zogen vor allem Altbauwohnungen in den grossen Ballungszentren an.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auch im dritten Quartal 2025 ziehen die Mieten in der Schweiz weiter an.

Am deutlichsten fiel der Anstieg bei Altbauwohnungen und in den grossen Ballungszentren aus.

Den stärksten Anstieg verzeichnete einmal mehr der Ballungsraum Zürich mit 5,1 Prozent, gefolgt von der Genfersee-Region mit einem Plus von 1,7 Prozent. Mehr anzeigen

Die Wohnungsmieten sind im dritten Quartal 2025 weiter gestiegen. Am deutlichsten war das Plus bei Altbauwohnungen und in den grossen Ballungszentren.

Konkret legte der Mietzins bei neu abgeschlossenen Mietverträgen im dritten Quartal in Altbauwohnungen um 1,3 Prozent zu, wie das Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ergibt sich sogar ein Plus von 5,0 Prozent.

Etwas weniger dynamisch ist die Entwicklung bei Neubauten. Hier resultierte im Quartalsvergleich sogar ein leichter Rückgang um 0,3 Prozent, im Jahresvergleich steht aber immer noch ein Plus von 2,4 Prozent zu Buche. Deutlich aufwärts ging es vor allem in den Ballungszentren Zürich (+5,1%) und der Genfersee-Region (+1,7%), während der Alpenraum (-3,5%) und Jura (-3,3%) klar rückläufig waren.

«Tiefe Zinsen, sinkende Leerstände und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum stützen den Markt weiter», begründet Fahrländer-Experte Stefan Fahrländer die Entwicklung. Durch die weiterhin hohe Zuwanderung und die geringe Bautätigkeit würden daher vor allem die Mieten in gefragten Regionen steigen.

Preise für Mehrfamilienhäuser auf Rekordniveau

Bei Mehrfamilienhäusern stiegen die Verkaufspreise im Jahresvergleich um 8,5 Prozent. Im dritten Quartal hat sich die Wachstumsrate mit lediglich 0,5 Prozent aber etwas abgeschwächt. Jedoch habe das Preisniveau nun den bisherigen Höchststand vom Jahr 2022 übertroffen, nachdem es 2023 einen leichten Rücksetzer gab, heisst es weiter.

Die Preise haben dabei in allen Regionen angezogen. Am deutlichsten war das Plus im Jahresvergleich auch hier in Zürich (+9,1%) und am Genfersee (+8,8%). Klar zulegen konnten aber auch das Mittelland (+8,7%) und die Südschweiz (+8,0).

Harzig zeigten sich dagegen weiter die Büroimmobilien. Hier sanken die Vertragsmieten für Neuabschlüsse im Vergleich zum Vorquartal sogar leicht um 1,0 Prozent. Im dritten Quartal zeigte sich eine leichte Erholung, die Mieten zogen hier wieder um 2,3 Prozent an.

Mehr Videos aus dem Ressort