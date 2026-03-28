Fixkosten steigen – Wohnen belastet Haushalte massiv

Die Preise für Energie und Strom sind im Februar gestiegen. Symbolbild: Keystone

Die Lebenshaltungskosten steigen weiter – doch besonders beim Wohnen spüren viele Haushalte den Druck. Neue Zahlen zeigen: Mieten bleiben der grösste Kostentreiber in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz steigen weiter, insbesondere bei Wohnen und Mobilität, mit Mieten als grösstem Treiber.

Über fünf Jahre hinweg sind vor allem Energie und Strom sowie Autokosten deutlich teurer geworden, etwa durch höhere Reparatur- und Versicherungskosten.

Besonders betroffen sind ältere Menschen und Haushalte mit tiefem Einkommen. Einzelne Güter wie Treibstoffe oder Haushaltsgeräte wurden zuletzt günstiger im Februar. Mehr anzeigen

Die Kosten fürs Leben steigen – und sind vor allem beim Wohnen und bei der Mobilität hoch. Der Comparis-Womo-Preisindex zeigt: Im Februar 2026 lagen die Preise in diesen Bereichen 0,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Damit fällt der Anstieg höher aus als beim Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), der lediglich um 0,1 Prozent zulegte.

Besonders ins Gewicht fallen die Mieten. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr um satte 1,4 Prozent gestiegen – und bleiben damit der grösste Kostentreiber im Haushaltsbudget.

Comparis-Finanzexperte Renkert warnt: «Der überdurchschnittlich starke Anstieg der Wohnungsmieten hält unvermindert an. Das ist besonders für einkommensschwache Haushalte bitter, da die Wohnungsmiete den grössten Budgetposten darstellt. Die Schaffung von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum ist dringend nötig.»

Energie und Autokosten explodieren über Jahre

Ein Blick auf die letzten fünf Jahre zeigt, wie stark die Belastung tatsächlich gestiegen ist. Insgesamt legte der Womo-Preisindex um 10,3 Prozent zu – deutlich mehr als der LIK mit 7,3 Prozent.

Besonders drastisch: Energie zum Heizen verteuerte sich um 41,2 Prozent, Strom um 34,1 Prozent. Auch Autofahrer müssen tiefer in die Tasche greifen. Die Motorfahrzeugversicherung wurde um 18,9 Prozent teurer.

Ein Grund dafür liegt in den steigenden Reparaturkosten. Ersatzteile verteuerten sich um 19,1 Prozent, Service- und Reparaturarbeiten um 8,1 Prozent. Renkert erklärt: «Mehr teure Elektronik in Neuwagen […] führte zu aufwändigeren Reparaturen und teureren Ersatzteilen wie z. B. Rückspiegeln mit Sensoren und Kameras.»

Auch Naturereignisse wie Hagelschäden treiben die Kosten zusätzlich in die Höhe. Die Folge: Versicherungsprämien steigen – und zwar spürbar. Allein im Vergleich zum Vorjahr legten sie um 7,4 Prozent zu.

Nicht alles wird teurer

Es gibt aber auch Gegenbewegungen. Einige Produkte sind in den letzten Jahren günstiger geworden. Dazu zählen kleine Haushaltsgeräte (minus 8,7 Prozent), motorbetriebene Werkzeuge (minus 7,9 Prozent) sowie Fahrräder und E-Bikes (minus 3,1 Prozent).

Auch kurzfristig zeigen sich Preisrückgänge: Treibstoffe sind im Vergleich zum Februar 2025 um 5,3 Prozent günstiger geworden. Ebenso sanken die Preise für Heizenergie (minus 4,9 Prozent) sowie verschiedene Haushaltsgeräte.

Ältere und Geringverdiener besonders betroffen

Die Teuerung trifft nicht alle gleich. Besonders stark belastet sind Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren. Sie spüren eine Teuerung von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr – mehr als jede andere Gruppe.

Auch nach Einkommen zeigt sich ein klares Bild: Die tiefste Einkommensklasse ist am stärksten betroffen, mit einem Anstieg von 0,4 Prozent. Die höchste Einkommensklasse hingegen spürt mit 0,1 Prozent vergleichsweise wenig.

Die Schere geht weiter auseinander

Die Zahlen machen deutlich: Während einzelne Produkte günstiger werden, steigen die zentralen Lebenshaltungskosten weiter. Vor allem Wohnen bleibt der entscheidende Faktor – und verschärft die finanzielle Belastung für viele Haushalte spürbar.