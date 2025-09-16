  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kaum Leerstand treibt Preise Mieten steigen deutlich stärker als Inflation – eine Region ist allerdings überraschend günstig

SDA

16.9.2025 - 07:37

Angebotsmieten für Wohnungen verteuern sich stärker als Inflation (Symbolbild)
Angebotsmieten für Wohnungen verteuern sich stärker als Inflation (Symbolbild)
Keystone

Die Angebotsmieten für Wohnungen in der Schweiz sind im Verlauf des letzten Jahres klar gestiegen. Neben der Stadt Zürich kostete das Wohnen vor allem in der Ost- und Zentralschweiz mehr.

Keystone-SDA

16.09.2025, 07:37

16.09.2025, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwischen Juli 2024 und Juni 2025 stiegen die Mieten schweizweit um 2,4 Prozent.
  • Am stärksten legten Ost- und Zentralschweiz zu, während das Tessin tiefere Mieten verzeichnete.
  • Zürich bleibt mit einer Monatsmiete von durchschnittlich 2418 Franken die teuerste Region.
Mehr anzeigen

Zwischen Juli 2024 und Juni 2025 sind Mietwohnungen laut dem Immobilienportal Newhome im Durchschnitt um 2,4 Prozent teurer geworden. Ein Wert, der deutlich über der Inflationsrate von 1,1 Prozent liegt.

Besonders stark fiel der Anstieg aber nicht in Zürich aus, sondern in der Ost- und Zentralschweiz. Dort kletterten die Mieten jeweils um 2,9 Prozent.

Überraschend «moderat» habe sich derweil die Region Zürich entwickelt. Mit einem Plus von «nur» 2,1 Prozent. Im Tessin gingen die Mieten sogar um 5,6 Prozent zurück.

Teures Zürich

In absoluten Zahlen zeigt sich wenig überraschend, dass Zürich das teuerste Pflaster der Schweiz bleibt. Über alle untersuchten Mieten hinweg betrug die durchschnittliche Miete in der Limmatstadt 2418 Franken pro Monat. In dieser Region wurden laut Newhome knapp 50'000 Wohnungen ausgeschrieben und in der Studie analysiert.

Am teuersten in der Region fielen dabei Mietwohnungen in Gemeinden wie Rüschlikon und Kilchberg auf. Dort betragen die Angebotsnettomieten im Median knapp 4000 Franken.

Am günstigsten wohnt es sich derweil in Orten wie Moutier, Tavannes oder Saint-Imier im Berner Jura. Dort sind im Schnitt pro Monat rund 900 Franken fällig.

Kein Leerstand

Auch beim Vergleich von durchschnittlichen Angebotsnetto- und Bestandsnettomieten belegt Zürich einen «Spitzenplatz». Zwar liegen laut Newhome in allen Regionen die Angebotsmieten für neue Mietverträge «spürbar» über den Bestandsmieten laufender Mietverhältnisse.

Besonders ausgeprägt sei diese Differenz aber in Zürich. Hier lägen die Angebotsmieten fast 700 Franken höher. Verantwortlich dafür sei vor allem die tiefe Leerstandsquote.

Schweizweit sei diese seit 2020 von damals 1,72 Prozent kontinuierlich zurückgegangen. Im Jahr 2024 lag sich noch bei 1,08 Prozent. In Zürich betrug dieser Wert 0,56 Prozent – die landesweit tiefste Leerstandsquote.

Meistgelesen

«Zu schnell, zu gefährlich» – Experten schlagen nach Tod von Ski-Talent Alarm
VBZ stellen Liniennetz auf den Kopf – das ändert sich jetzt
Fünf unbequeme Themen reisen mit nach England – US-Präsident meidet Öffentlichkeit
«Parlament der Schande»? Rechte toben nach verweigerter Schweigeminute
Zechpreller rastet in Bern völlig aus und kassiert saftige Strafe

Mehr aus dem Ressort

Immobilien. Swiss Prime Site ernennt Finanzchef Marcel Kucher zum neuen CEO

ImmobilienSwiss Prime Site ernennt Finanzchef Marcel Kucher zum neuen CEO

Trump-Zollhammer gegen Schweiz. Unternehmen reagieren mit Automatisierung und Regionalisierung auf Zölle

Trump-Zollhammer gegen SchweizUnternehmen reagieren mit Automatisierung und Regionalisierung auf Zölle

Internet. Trump deutet Einigung mit China über Tiktok an – Telefonat mit Xi

InternetTrump deutet Einigung mit China über Tiktok an – Telefonat mit Xi