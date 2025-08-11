Coca-Cola ist eines der beliebtesten Getränke in der Schweiz. Vor allem gibt es im Glas einen Schnitz Zitrone mit Eis dazu. Doch was, wenn das Cola gar nicht mehr aus der Schweiz kommt? Migrolino-Filialen an Tankstellen verkauften kürzlich Dosen aus dem Ausland. Genauer: aus Polen.
Die Schweiz hat mit der Coca‑Cola Schweiz GmbH eigentlich den perfekten Produzenten und Lieferanten, der seit 1936 in der Schweiz die Getränke herstellt. Laut eigenen Aussagen beschäftigt Coca-Cola in der Schweiz 650 Mitarbeitende und macht einen jährlichen Umsatz von 800 Millionen Franken. Wieso also Dosen aus Polen bestellen?
Preisverhandlungen sorgen für Umorientierung
Auf Anfrage sagt Migrolino gegenüber blue News: «Bei Migrolino arbeiten wir täglich daran, damit wir unseren Kunden die besten Produkte zu günstigen Preisen anbieten können.» Leider sei Migrolino von Seiten Coca-Cola HBC Schweiz (CCHBC) mit für sie nicht nachvollziehbaren Preisforderungen konfrontiert worden. Es heisst: «Wir haben uns daher entschieden, Coca-Cola Dosen, welche vorgängig CCHBC ebenfalls aus dem Ausland importiert hatte, direkt aus dem Ausland zu beziehen.»
Qualität und Geschmack der importierten Coca-Cola Produkte sei identisch zur in der Schweiz produzierten Ware. Die importierten Produkte entsprechen der Schweizer Lebensmittelgesetzgebung.
Ist ein Boykott Schuld?
Der Tarif muss davor also anders gewesen sein. Auf Anfrage von blue News bei Coca-Cola heisst es: «Wir legen grossen Wert auf eine vertrauliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und wir kommentieren individuelle Geschäftsbeziehungen entsprechend nicht.»
Aus den beiden Stellungnahmen wird also nicht klar, ob Migrolino die Preise für die Kund*innen senkte und Coca-Cola dabei nicht mitspielte, oder ob Coca-Cola die Preise ansteigen liess. Letzteres wäre denkbar. Durch die Zollpolitik von Donald Trump werden laufend Unternehmen aus den USA boykottiert. Konsument*innen in der Schweiz entscheiden sich, die Unternehmen aus Amerika nicht mehr zu unterstützen. Ob das wirklich der Grund für den Preisunterschied ist, bleibt unklar.
Trump: Coca-Cola stellt in den USA auf Rohrzucker um
STORY: US-Präsident Donald Trump ist als grosser Fan von zuckerfreier Diet Coke bekannt, dennoch hat er offenbar auch etwas zum Rezept der klassischen Coca-Cola zu sagen. Auf seiner Plattform Truth Social liess er wissen, dass alle erkennen würden, dass Coca-Cola mit Zucker aus Zuckerrohr «einfach besser» sei. Er habe deshalb mit dem Konzern gesprochen und der wolle künftig in den USA Rohrzucker für seine Getränke verwenden, so Trump. Eine Bestätigung dafür gab es nicht. Vom Coca-Cola-Konzern hiess es lediglich, man schätze Trumps «Enthusiasmus» für die Marke – und dass es bald mehr Details zu neuen innovativen Angeboten innerhalb der Coca-Cola-Produktpalette geben werde. Gegenwärtig wird Coca-Cola für den US-Markt typischerweise mit Maissirup gesüsst, während in einigen anderen Ländern der klassische Haushaltszucker zum Einsatz kommt. Dieser wird aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben gewonnen. In Deutschland setzt Coca-Cola nach eigenen Angaben auf Zucker, der zu 98 Prozent aus heimischen Zuckerrüben gewonnen wird. Der Maissirup, der in den USA verwendet wird, ist günstiger und länger haltbar als andere Zuckerarten. Maisformer befürchten nun, dass ein neues Cola-Rezept tausende Jobs vernichten und zu mehr Zuckerimporten führen könnte. Die Aktien von Maissirup-Produzenten gerieten nach Trumps Ankündigung unter Druck.