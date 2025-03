Umstrittener Migros-Chef tritt zurück

und nach all den Abschreibern schwebt er jetzt am speziell vergoldeten Fallschirm darnieder ... (so ergeht's den «ratlosen Verwaltern»)

Ja, das ist halt so, wenn die Hochschulen und UNIs im Sektor Wirtschaft nur noch Vorlesungen zum Thema Helikoptermanagement anbieten und lehren. Helikopter Management geht so: Möglichst tief fliegen und dabei Unmengen von Staub aufwirbeln, damit niemand sehen kann, dass man das Fliegen gar nicht beherrscht.

Ernst_Fischer

Es wäre an der Zeit, die Genossenschafter einzubeziehen, statt über Jahrzehnte angeblich lukrative Geschäfte, teils sogar im Ausland einzugehen, die sich nachher als totaler Flop und Verlust erweisen. Das Management bezieht zudem viel zu hohe Entschädigungen, wie halt heute so üblich, aber das ist nicht im Sinne der Migros und der Genossenschafter. Aber nur weiter so, dann bleibt am Schluss halt nur noch Lidl und Aldi.