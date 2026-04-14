«Niemand hatte etwas geahnt»Migros entlässt aus dem Nichts weitere Mitarbeitende
Sven Ziegler
14.4.2026
Bei der Migros Supermarkt AG wurden am Dienstag 25 Personen in der Direktion Marketing und Kommunikation entlassen. Für die Betroffenen ein Schock: Noch Monate zuvor war ihnen versichert worden, dass kein Stellenabbau geplant sei.
Bei der Migros Supermarkt AG wurden am Dienstag 20 Vollzeitstellen in der Direktion Marketing und Kommunikation gestrichen – betroffen vom Stellenabbau sind 25 Personen. Die Betroffenen wurden am selben Tag informiert.
Monate zuvor war im Rahmen eines internen Projekts namens «Health Check» ausdrücklich kommuniziert worden, dass kein Stellenabbau geplant sei.
Die Migros betont, die Reorganisation sei unabhängig vom 2024 angekündigten Verschlankungsprozess – ob weiterer Stellenabbau folgt, lässt das Unternehmen offen.
Es war ein Dienstag wie jeder andere – bis um 8.30 Uhr die E-Mails mit den Einladungen zu Gesprächen verschickt wurden. Den ganzen Morgen über fanden bei der Migros Supermarkt AG Kündigungsgespräche statt, am Nachmittag wurde die restliche Belegschaft informiert: 20 Stellen in der Direktion Marketing und Kommunikation werden gestrichen – das bedeutet: 25 Personen erhalten die Kündigung. Das erfuhr blue News aus internen Quellen, die Migros bestätigt den Abbau auf Anfrage.
Was den Schock besonders gross macht: Die betroffenen Mitarbeitenden hatten keinen Hinweis auf das erhalten, was kam. Seit dem Spätsommer lief in der Marketingabteilung ein internes Projekt namens «Health Check» – eine Bestandsaufnahme zu Zusammenarbeit, Zuständigkeiten und Schnittstellen. Von Anfang an wurde laut einer mit der Sache vertrauten Person ausdrücklich kommuniziert, dass es sich dabei um keinen Vorboten einer Entlassungswelle handle.
«In den Monaten darauf folgten Mitarbeiterbefragungen und Workshops», erzählt die Person. Für den heutigen Dienstag war lediglich eine Information zum Stand des «Health Check»-Projekts angekündigt worden. Dass stattdessen 25 Kündigungen folgen würden, damit habe niemand gerechnet, heisst es aus dem Unternehmen. Zumal damit über 10 Prozent der gesamten Marketingabteilung entlassen werden.
Migros: Reorganisation unabhängig vom Verschlankungsprozess
Auf Anfrage von blue News bestätigt die Migros den Stellenabbau. Betroffen seien Bereiche der Direktion Marketing und Kommunikation, wo sich «die Anforderungen besonders stark verändern».