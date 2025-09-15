  1. Privatkunden
Fusionen geplant Migros bereitet den grossen Umbau vor – und will mit Tabu brechen

Sven Ziegler

15.9.2025

Der Migros Hauptsitz am Limmatplatz – welche Genossenschaften schliessen sich zusammen?
Der Migros Hauptsitz am Limmatplatz – welche Genossenschaften schliessen sich zusammen?
KEYSTONE

Hotelplan verkauft, Fachmärkte weg, Alnatura dicht: Jetzt nimmt die Migros das heikelste Thema ins Visier – die Fusion ihrer Regionalgenossenschaften. Laut internen Analysen könnten erste Entscheide bereits im Frühling fallen.

Sven Ziegler

15.09.2025, 05:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Migros betreibt heute zehn parallele Regionalorganisationen, mehrere schreiben Verluste.
  • In der Westschweiz und im Tessin gelten Zusammenschlüsse als wahrscheinlich, Tessin könnte mit Luzern fusionieren.
  • Der Migros-Genossenschafts-Bund steuert über Modernisierungskredite und eine laufende Reformanalyse, offizielle Fusionspläne werden jedoch bestritten.
Mehr anzeigen

Bei der Migros sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Pfeiler gefallen: Globus und Hotelplan wurden verkauft, Alnatura-Filialen schliessen, die Fachmärkte sind Geschichte. Nun rückt ein bisheriges Tabu in den Vordergrund – die Zusammenlegung der zehn Regionalgenossenschaften. Diskutiert wird eine Reduktion auf deutlich weniger Einheiten, wie die «Sonntagszeitung» berichtete.

Die Vielgliedrigkeit hat historische Gründe. Nach Gründung und rascher Expansion stiess Gottlieb Duttweiler vor Ort auf Widerstand; 1933 untersagte der Bund neue Filialen bis 1945. Duttweiler transformierte Migros zur Genossenschaft mit regionalen Ablegern, der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) sollte als Dienstleister dienen. Was einst als Stärke galt, blockiert heute Effizienz – Coop hat diesen Schritt bereits vor einem Vierteljahrhundert vollzogen und zur Einheitsgenossenschaft umgebaut.

Laut Bilanzzahlen stagniert der Umsatz vieler Regionen, einige schreiben rote Zahlen. Besonders ins Gewicht fällt Migros Zürich, die reichste Genossenschaft, die mit dem Deutschland-Engagement bei Tegut seit Jahren Verluste einfährt.

Auch andere Genossenschaften belastet

Bei Migros Aare belasteten Abschreibungen von über 100 Millionen Franken auf ein nicht benötigtes Logistikzentrum. Kleinere, umsatzschwache Regionen in der Westschweiz, im Tessin und in Basel kämpfen strukturell: In Basel drückten die Liquidation der Fachmärkte und der Einkaufstourismus; in der Romandie fehlen Erträge und Investitionskraft, obwohl jede Genossenschaft eine eigene Verwaltung mit CEO unterhält.

Naheliegend wäre daher ein Zusammenschluss der Genossenschaften Wallis, Waadt, Genf und Neuenburg-Freiburg, schreibt die «Sonntagszeitung» weiter. Gemeinsam käme «Migros Westschweiz» laut Berechnungen auf rund 3,5 Milliarden Franken Umsatz und wäre die zweitgrösste Genossenschaft; mit den bei Fusionen üblichen 15 Prozent weniger Personalaufwand (heute 544 Millionen Franken) wäre sie sofort profitabel. Für das Tessin gilt intern ein Schulterschluss mit Luzern als wahrscheinlich – Insider rechnen mit einem Entscheid bereits im Frühling. In der Westschweiz dürfte es länger dauern.

Offiziell hält die Zentrale den Ball flach. «Derzeit sind keine Fusionen von Migros-Genossenschaften geplant», sagt Sprecher Tobias Ochsenbein gegenüber der Zeitung. Gleichzeitig läuft eine interne Reformanalyse, deren Resultate im Frühling vorliegen sollen. Einfluss hat der MGB über Geld: Modernisierungskredite stammen «ausschliesslich» von der Zentrale – und wer finanziert, setzt in der Regel die Leitplanken.

