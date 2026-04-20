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10'000 Artikel in 60 Minuten Migros und Just Eat wollen Lebensmittel nach Hause bringen

SDA

20.4.2026 - 12:04

Ab Mai 2026 bringt der Just Eat-Kurier die Migros-Artikel.
Ab Mai 2026 bringt der Just Eat-Kurier die Migros-Artikel.
Just Eat

Die Migros wagt einen neuen Anlauf im Liefergeschäft – trotz einer ganzen Reihe gescheiterter Vorversuche. Ab dem 4. Mai sollen Kundinnen und Kunden über die App von Just Eat mehr als 10'000 Artikel direkt aus dem Supermarkt nach Hause bestellen können. Vorerst gilt das Angebot aber nur in drei Regionen.

Keystone-SDA

20.04.2026, 12:04

20.04.2026, 12:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Migros kooperiert ab dem 4. Mai mit dem Lieferdienst Just Eat und bietet über dessen App mehr als 10'000 Artikel zur Lieferung innerhalb von 60 Minuten an.
  • Das Angebot gilt vorerst nur in den Regionen Genf, Wallis und Tessin; die Migros-Zentrale ist nicht an der Partnerschaft beteiligt.
  • Mehrere frühere Lieferprojekte der Migros – darunter My Migros und Smood – wurden wegen mangelnder Rentabilität eingestellt und hinterliessen zusammen über 700 betroffene Angestellte.
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Die Schweizer Lieferplattform Just Eat hat neu Migros-Produkte im Sortiment. Ab dem 4. Mai sind auf der Just-Eat-App über 10'000 Produkte der Detailhändlerin bestellbar. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 60 Minuten direkt aus den Supermärkten.

Der Preis entspricht dabei den regulären Ladenpreisen, inklusive Rabatte, wie Just Eat am Montag mitteilte. Zu Beginn gibt es das Angebot in den Kantonen Genf, Wallis und Tessin. Bemerkenswert ist zudem, dass die Migros-Zentrale am neuen Projekt nicht beteiligt ist.

Die Bestellungen werden von Migros-Mitarbeitenden im jeweiligen Supermarkt zusammengestellt und anschliessend von Just-Eat-Kurierinnen und -Kurierern ausgeliefert. Die Zustellung erfolgt im Umkreis von 12 Kilometern per Auto, E-Bike oder Velo.

Mit der Kooperation will Just Eat das Angebot über klassische Restaurantlieferungen hinaus erweitern. Die lokale Logistikpräsenz im Wallis und Tessin ermögliche zudem die Anbindung weiterer Partner aus Gastronomie und Gewerbe.

Just Eat wurde 2007 als Eat.ch gegründet. Die Plattform verfügt heute über 7000 Partner und 1,5 Millionen aktive Kunden. Die Muttergesellschaft Just Eat Takeaway.com mit Sitz in Amsterdam wurde 2025 von der niederländischen Internetholding Prosus übernommen und zählt weltweit zu den grössten Online-Lieferdiensten.

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