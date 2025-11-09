Migros legt im Preiskampf mit den Produzenten offenbar die Samthandschuhe ab

Die Migros hat laut «NZZ am Sonntag» neben Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli auch Dutzende weitere Markenhersteller im Preiskampf unter Druck gesetzt. «Betroffen sind grosse, multinationale Unternehmen und kleinere Schweizer Traditionsfirmen gleichermassen», schreibt das Blkatt.
Öffentlich äussern wollte sich demnach niemand, da die Abhängigkeit von der Migros und ihren Tochtergesellschaften Denner und Migrolino zu gross sei. Die Migros gehe in den Preisverhandlungen sehr hart vor und greife zu «unangemessenen, einschneidenden Massnahmen», habe Barbara Castegnaro, Direktorin des Markenartikelverbands Promarca, bestätigt.
Gleiche Konditionen wie Denner
Ziel sei es demnach, für Migros, Denner und Migrolino identische Konditionen durchzusetzen. Bisher hätten die Unternehmen meist separat verhandelt.
Laut Recherchen akzeptiere die Migros nicht, dass etwa Denner bessere Verträge mit Markenherstellern abschliesse, und setze sich notfalls über bestehende Liefervereinbarungen hinweg. Die Migros dagegen betonte auf Anfrage, sie wolle «faire und nachvollziehbare Preise» sicherstellen und halte sich an alle Verträge.
Mit Blick auf die Migros-Taktik würden «mehrere Insider unabhängig voneinander» von «trumpschen Methoden», sprechen. Das «knallharte Vorgehen» sei vom Leiter Gruppenbeschaffung der Migros-Gruppe angeordnet worden: Florian Decker wurde 2024 vom deutschen Detailhändler Edeka abgeworben.
