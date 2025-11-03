Schon ab 2026Migros will Bestellungen noch am selben Tag ausliefern
3.11.2025 - 15:32
Die Migros will ab 2026 Online-Bestellungen noch am selben Tag ausliefern. Das Angebot werde zunächst im Grossraum Zürich zur Verfügung stehen, sagte ein Sprecher der Detailhändlerin der Nachrichtenagentur AWP am Montag.
03.11.2025
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Migros plant ab 2026 die Einführung der «Same Day Delivery» im Grossraum Zürich.
Das neue Verteilzentrum in Regensdorf wird im Frühjahr 2026 eröffnet und schafft rund 500 Jobs.
Mit optimierten Abläufen und Bahnanbindung will Migros Online seine Marktführerschaft im E-Commerce festigen.
Die Migros will ab 2026 Online-Bestellungen noch am selben Tag ausliefern. Das Angebot werde zunächst im Grossraum Zürich zur Verfügung stehen, sagte ein Sprecher der Detailhändlerin der Nachrichtenagentur AWP am Montag.
Das dafür nötige neue Verteilzentrum in Regensdorf wird ab Frühjahr 2026 in Betrieb genommen. Sobald die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt seien, werde «Migros Online» die Option für «Same Day Delivery» bereitstellen, erklärte der Sprecher.
Die optimierten und halbautomatisierten Abläufe im neuen Verteilzentrum, die zentrale Lage nahe der Stadt Zürich sowie die direkte Bahnanbindung ermöglichten es, «die Lieferzeiten deutlich zu verkürzen», so der Sprecher weiter. «Damit möchten wir sicherstellen, dass wir auch in den kommenden Jahren die bevorzugte Wahl für den Online-Einkauf bleiben.»
Das 38'000 Quadratmeter grosse Verteilzentrum auf vier Etagen ersetzt gemäss früheren Angaben bestehende Lager in Bremgarten und Pratteln. Es umfasst ein fast doppelt so grosses Sortiment wie bisher. Im neuen Zentrum können künftig 21'000 Artikel gelagert und rund 7500 Bestellungen täglich abgewickelt werden. Der Betrieb in Regensdorf soll rund 500 Arbeitsplätze schaffen.
Fünf Jahre «Migros Online»
Mit dem neuen Standort will «Migros Online» die Position als führender Online-Supermarkt der Schweiz ausbauen. Das Angebot feierte am Montag sein fünfjähriges Bestehen unter dem Namen.
Das Unternehmen war 1997 als LeShop.ch und erster Online-Supermarkt der Schweiz gegründet worden. 2006 wurde er von der Migros übernommen und in die Gruppe integriert. Er zählt heute über 12'500 angebotene Produkte und gut 700 Mitarbeitende. Die meistverkauften Produkte sind Milch, Gurken, Bananen, Avocados, Eier und Wasser.
Der Umsatz von Migros Online stieg 2024 um 6 Prozent auf 365 Millionen Franken. Zum Vergleich: Das stationäre Supermarktgeschäft inklusive Spezialformate wie Voi und Migros-Partner machte rund 12,7 Milliarden Franken aus. Die Zahl der Stammkundinnen und -kunden von «Migros Online» seien im laufenden Jahr bisher um vier Prozent gestiegen, teilte die Migros mit.
