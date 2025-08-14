Die Migros kehrt mit einer neuen Playmobil-Aktion zurück. Screenshot Migros

Kaum gestartet, sorgt die neue Migros-Playmobil-Aktion für hitzige Diskussionen: Komplettsets tauchen auf Ricardo für fast 450 Franken auf – obwohl Sammeln in der Filiale noch bis Ende September läuft.

Die Migros-Playmobil-Mania ist zurück – und schon nach wenigen Tagen sorgt sie für Schlagzeilen. Seit dem 12. August erhalten Kundinnen und Kunden für jeden Einkauf ab 20 Franken eine Sammelmarke.

Wer 20 Marken beisammen hat, kann diese gegen eines von fünf neuen Playmobil-Sets mit Migros-Motiven eintauschen: Schoggifabrik, Warenannahme, Tierlihof, Gemüsefeld und Lastenvelo. Ergänzend gibt es den Migros-Lastwagen und eine Filiale für je 39.90 Franken zu kaufen.

Die Sammelaktion läuft bis zum 22. September. Um alle fünf Gratis-Sets zu ergattern, müsste man für rund 2’000 Franken einkaufen – für viele Familien kaum realistisch.

Angestellte können nicht bevorzugt sammeln

Auf Online-Plattformen wie Ricardo wittern daher einige Verkäufer ein Geschäft, wie «20 Minuten» schreibt: Bereits zwei Tage nach Aktionsstart wurden komplette Sets inklusive Lastwagen für bis zu 449 Franken angeboten.

In den Kommentaren solcher Inserate wird spekuliert, wie Verkäufer so schnell an alle Sets gekommen sind – und ob sogar Mitarbeitende beteiligt sein könnten. Gegenüber «20 Minuten» betont die Migros jedoch, dass Angestellte denselben Spiel- und Sammelregeln unterliegen wie alle Kundinnen und Kunden.

Das Phänomen hochpreisiger Angebote sei zudem nicht neu und belege die grosse Beliebtheit der Aktion.