Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zu wenig Kundschaft Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

SDA

3.6.2026 - 07:27

Die Migros Ostschweiz schliesst in den kommenden Jahren drei Migros-Restaurants und ein Take-away.
Die Migros Ostschweiz schliesst in den kommenden Jahren drei Migros-Restaurants und ein Take-away.
Keystone

Die Migros Ostschweiz schliesst in den kommenden zwei Jahren vier kleinere Gastronomie-Standorte. Betroffen sind die Migros Restaurants in Romanshorn, Weinfelden und Schaffhausen Vorstadt sowie der Take-away in Rorschach.

Keystone-SDA

03.06.2026, 07:27

03.06.2026, 07:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Migros Ostschweiz schliesst in den nächsten zwei Jahren vier kleinere Gastronomiestandorte: die Restaurants in Romanshorn, Weinfelden und Schaffhausen Vorstadt sowie den Take-away in Rorschach.
  • Als Gründe nennt die Genossenschaft sinkende Kundenfrequenzen und hohen Investitionsbedarf. Betroffene Mitarbeitende sollen alternative Stellen in der Region erhalten, während das Verpflegungsangebot in den Supermärkten ausgebaut wird.
  • Die Schliessungen erfolgen gestaffelt bis Frühjahr 2028.
Mehr anzeigen

Die Migros Ostschweiz strafft ihr Gastronomie-Netz und schliesst in den kommenden zwei Jahren vier kleinere Verpflegungsstandorte. Betroffen sind die Migros-Restaurants in Romanshorn, Weinfelden und Schaffhausen Vorstadt sowie der Take-away-Betrieb in Rorschach.

Den von den Schliessungen betroffenen Mitarbeitenden will die Migros alternative Stellen in der Region anbieten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Migros Ostschweiz betreibt in ihrem Wirtschaftsgebiet insgesamt 33 Restaurants und 15 Take-Away-Betriebe.

Zollstreit tobt weiter. Trump-Regierung greift Migros und Coop an

Zollstreit tobt weiterTrump-Regierung greift Migros und Coop an

Als Gründe für die Schliessungen nennt die Genossenschaft rückläufige Kundenfrequenzen in den vergangenen Jahren sowie den hohen Investitionsbedarf an den Standorten. Stattdessen will die Migros ihr Angebot für den Sofortkonsum in den jeweiligen Supermärkten ausbauen. Dort sollen Kunden künftig auf grösseren Flächen Sandwiches, Salate, warme Snacks und weitere Verpflegungsangebote finden.

Restaurants an anderen Standorten werden erneuert

Die Schliessungen erfolgen schrittweise: Das Restaurant in Romanshorn bleibt noch bis Oktober 2026 geöffnet, die Standorte Weinfelden und Rorschach bis Mai 2027. Das Restaurant Schaffhausen Vorstadt soll im Frühling 2028 den Betrieb einstellen.

Für die freiwerdenden Flächen in Rorschach, Schaffhausen und Weinfelden prüft die Migros alternative Nutzungen. In Romanshorn gibt sie die gemietete Fläche an die Eigentümerschaft zurück.

Gleichzeitig investiert die Migros Ostschweiz in die Modernisierung grösserer Gastronomiebetriebe. 2026 werden die Restaurants in den Einkaufszentren Pizolpark Mels, Rheinpark St. Margrethen, Rosenberg Winterthur und in Gossau umfassend erneuert.

Meistgelesen

Kunden tauchen einfach nicht auf – jetzt sprechen Schweizer Unternehmer Klartext
Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz
Trumps Versagen im Iran
USA nehmen auch Schweiz ins Visier mit neuen Strafzöllen +++ Justizminister verkündet Aus für Trumps Opferfonds
Mini-Insel kommt für mindestens 39'000 Euro unter den Hammer

Mehr aus dem Ressort

Detailhandel. Migros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

DetailhandelMigros schliesst vier Gastrobetriebe in der Ostschweiz

Kryptowährungen. Bitcoin sinkt deutlich unter die Marke von 70'000 Dollar

KryptowährungenBitcoin sinkt deutlich unter die Marke von 70'000 Dollar

Medien. Reichweite von Swissinfo im letzten Jahr um zehn Prozent gewachsen

MedienReichweite von Swissinfo im letzten Jahr um zehn Prozent gewachsen