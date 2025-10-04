  1. Privatkunden
Weniger Eigenmarken Migros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment

Carsten Dörges

4.10.2025

Migros räumt bei den Eigenmarken auf. (Symbolbild)
Migros räumt bei den Eigenmarken auf. (Symbolbild)
Bild: KEYSTONE

Bei Migros werden viele Eigenmarken aus den Regalen verschwinden. Erst war von 80 Produkten die Rede, jetzt könnten es sogar 1000 Artikel aus dem Sortiment sein.

Carsten Dörges

04.10.2025, 16:10

04.10.2025, 17:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der Migros werden bis zu 1000 Artikel aus den Regalen verschwinden.
  • Es geht dabei um das nationale Eigenmarken-Sortiment.
  • Die Übersicht bei den Produkten soll damit spürbar zunehmen.
Mehr anzeigen

Bei Migros beginnt das grosse Aufräumen bei den Eigenmarken. Schon Anfang der Woche wurde verkündet, dass ein Teil dieser Produkte verschwinden werden.

Für Marketing-Chef Rémy Müller gibt es einen klaren Grund dafür, wie er im «Migros-Magazin» erklärt, denn Eigenmarken stehen «für maximale Leistung – aber zu einem deutlich tieferen Preis.

Allerdings haben wir festgestellt, dass nicht alle unsere Eigenmarken dieses Versprechen gleich gut einlösen. Die Migros hat deshalb begonnen, ihr Angebot umzubauen und von ihren rund 250 Eigenmarken 80 einzustellen.»

10 Prozent des Eigenmarken-Sortiments wird aussortiert

Wie CH Media jetzt berichtet, dürfte der Abbau aber wesentlich grösser ausfallen, denn es geht auch um das nationale Eigenmarken-Sortiment. Dazu gehören zum Beispiel Mirador-Würze, Risoletto-Riegel oder Total-Waschmittel.

Grosser Umbau im Sortiment. Migros kappt 80 Eigenmarken – darunter auch Kultprodukte

Grosser Umbau im SortimentMigros kappt 80 Eigenmarken – darunter auch Kultprodukte

Die 10‘000 Artikel des Eigenmarken-Sortiments sind in allen Migros-Supermärkten zu finden, doch auch hier sollen wohl 10 Prozent aussortiert werden.

Dazu Müller: «Parallel überarbeiten wir derzeit unsere Sortimente und trennen uns von zahlreichen Doubletten. Insgesamt wird die Übersicht beim Einkauf in der ­Migros spürbar zunehmen – bei Zehntausenden Produkten für alle ein Gewinn.»

Wie Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir gegenüber CH Media erklärt: «Diese Strategie wurde von der Migros-Gruppe gemeinsam mit der Supermarkt AG entwickelt und wird seit März 2025 schrittweise umgesetzt.»

