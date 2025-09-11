  1. Privatkunden
Zehn Läden gehen in deutsche Hände Migros gibt Alnatura-Filialen auf – jetzt ist klar, was damit passiert

SDA

11.9.2025 - 11:06

Der Bio-Supermarkt Alnatura zieht sich bis Ende 2025 aus dem stationären Filialgeschäft in der Schweiz zurück. (Archivbild)
sda
sda

Alnatura zieht sich aus den bestehenden Filialen in der Schweiz zurück. Nun ist klar, was mit den Läden passieren wird. 

Keystone-SDA

11.09.2025, 11:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Migros gibt ihre Alnatura-Filialen auf.
  • Zehn Filialen gehen an die Müller-Gruppe.
  • Für sieben Filialen laufen die Verhandlungen noch.
Mehr anzeigen

Die Migros gibt zehn Alnatura-Filialen zum Jahresende an die deutsche Handelsgruppe Müller ab. Für die übrigen 15 Standorte sind unterschiedliche Lösungen vorgesehen. Einige Läden gehen auch schon früher zu.

Vier Alnatura-Standorte wird der Detailhändler selbst weiternutzen, wie die Migros Zürich am Donnerstag mitteilte. Bei vier weiteren Verkaufsflächen liefen die Mietverträge aus und sie würden an die Eigentümer retourniert. Für die restlichen sieben Filialen liefen noch Verhandlungen über die künftige Nutzung.

Die Schliessung der Alnatura-Bio-Supermärkte hatte die Migros im Februar bekanntgegeben. Die bisherige Franchisenehmerin Migros Zürich wolle sich ab 2026 auch bei Bio-Produkten auf eigene Kanäle konzentrieren. Der letzte Verkaufstag der Schweizer Alnatura-Märkte ist der 30. Dezember.

Niederdorf und Wädenswil schliessen früher

Punktuell würden aber einzelne Filialen früher geschlossen, so die Migros. Grund dafür sei fehlendes Personal. Die Filialen Zürich Niederdorf und Wädenswil machen demnach bereits Ende September zu.

Die Nachmieter für die noch verbleibenden Alnatura-Filialen könnten Migros-intern oder -extern sein, schreibt der Detailhändler weiter. Generell erhielten alle Mitarbeitenden der Alnatura-Filialen ein Angebot zur Weiterbeschäftigung bei der Migros.

Zudem sollen die Produkte von Alnatura auch in Zukunft im Sortiment erhältlich sein. Die Migros bleibe «die wichtigste Abnehmerin von Alnatura-Produkten in der Schweiz» und baue das Alnatura-Sortiment kontinuierlich aus, heisst es.

Mit der Übernahme von zehn Standorten breitet sich Müller derweil in der Schweiz weiter aus. Der deutsche Konzern hat hierzulande laut Website derzeit inklusive Franz Carl Weber 91 Standorte.

