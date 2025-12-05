  1. Privatkunden
Schoggipreise bleiben gleich Migros und Lindt legen Preiskampf bei

SDA

5.12.2025 - 16:04

Lindt-Schokoladetafeln dürften bald wieder in den Migros- und Denner-Filialen auftauchen. 
Lindt-Schokoladetafeln dürften bald wieder in den Migros- und Denner-Filialen auftauchen. 
Keystone (Archivbild)

Der Schoggi-Streitzwischen Migros und Lindt & Sprüngli ist beigelegt – die Preise werden vorerst nicht angehoben. Damit sollen auch die Engpässe in vereinzelten Filialen ein Ende haben.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

05.12.2025, 16:04

05.12.2025, 16:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Detailhändler Migros und Lindt & Sprüngli haben den Streit um die Einkaufspreise beigelegt. Die Preise bleiben vorerst unverändert.
  • Damit gibt es nun wieder Lindt-Schoggi in allen Migros- und Denner-Filialen.
  • Seit Mitte Oktober kam es aufgrund des Streits zwischen den Unternehmen zu Engpässen in vereinzelten Migros-Filialen.
Mehr anzeigen

Die Migros und Lindt & Sprüngli haben sich im Streit um die Einkaufspreise geeinigt. In der Weihnachtszeit soll damit wieder Lindt-Schokolade in allen Migros- und Denner-Filialen erhältlich sein.

«Es wurde eine Lösung gefunden», sagte ein Mediensprecher von Lindt & Sprüngli am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Derzeit würden noch die letzten Details verhandelt. Zuerst hatte Migros-Chef Mario Irminger am Montag die Einigung in der Sendung Eco von Fernsehen SRF publik gemacht.

Schlecht für Naschkatzen. Darum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer

Schlecht für NaschkatzenDarum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer

Preise unverändert

«Die Schokolade wird in den kommenden Tagen wieder in den Regalen sein», bestätigte eine Migros-Sprecherin. Seit Mitte Oktober kam es aufgrund der Verhandlungen zu Engpässen in vereinzelten Filialen der Gruppe. Die Migros wollte tiefere Einkaufspreise wegen der gesunkenen Kakaopreise an den Weltmärkten durchsetzen.

Die Verkaufspreise im Laden blieben vorerst unverändert, sagte die Sprecherin. «Allfällige Preisanpassungen werden nächstes Jahr angeschaut.»

Die Migros habe Verhandlungen mit Lindt geführt, um «faire und nachvollziehbare Preise» sicherzustellen. Damit wolle man dafür sorgen, dass «Kundinnen und Kunden für ein Markenprodukt nicht zu viel bezahlen».

Mehr zum Thema

«Trumpsche Methoden». Migros legt im Preiskampf mit den Produzenten offenbar die Samthandschuhe ab

«Trumpsche Methoden»Migros legt im Preiskampf mit den Produzenten offenbar die Samthandschuhe ab

Weniger Eigenmarken. Migros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment

Weniger EigenmarkenMigros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment

24 Mitarbeiter verlieren Job. Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen

24 Mitarbeiter verlieren JobMigros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen

