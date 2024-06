Migros setzt zum grossen Sparhammer an – 415 Stellen weg

Der Entscheid ist gefallen: Die Migros verkauft 20 ihrer 37 Melectronics-Fachmärkte an Mediamarkt. Die restlichen 17 schliessen. (Archivbild) sda

Die Migros verkauft Melectronics an Mediamarkt. Auch weitere Tochterfirmen werden verkauft. Insgesamt fallen 415 Stellen weg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros verkauft Melectronics an Mediamarkt.

Auch weitere Tochterfirmen werden verkauft.

415 Mitarbeiter*innen verlieren ihre Stelle. Mehr anzeigen

Sparhammer bei der Migros. Erst vor rund drei Wochen sprach der orange Riese 150 Angestellten der Supermarkt AG die Kündigung aus. Nun folgt der nächste Schritt, dieses Mal bei der Migros-Industrie. Diese ist für die Eigenprodukte der Migros zuständig.

Insgesamt werden 415 Vollzeitstellen gestrichen, 365 davon in der Industrie. Mehrere Bereiche der Delica AG, einschliesslich Auslandsgesellschaften, werden reduziert, teilt die Migros mit. Im Ausland steigt die Delica aus einigen Markengeschäften aus und fokussiert sich auf Eigenmarken für Dritte. So werden die Marke Frey International und die Marken für Bohnenkaffee sowie gemahlenen Kaffee in Deutschland aufgegeben.

Durch diese Massnahmen kommt es bei Delica zu einem Abbau von rund 255 Stellen, davon 190 in der Schweiz. Von diesen können rund 100 Stellen durch natürliche Fluktuation und ohne Kündigungen abgebaut werden. Im Ausland sind rund 65 Stellen in Deutschland betroffen.

Ausserdem sollen die Aktivitäten des Tochterunternehmens Schwyzer Milchhuus in der Zentralschweiz reduziert werden. Der Betrieb in Rothenthurm und Brunnen wird eingestellt und die beiden Standorte im ersten Quartal 2025 geschlossen. Durch die geplanten Schliessungen kommt es zum Abbau von 45 Arbeitsplätzen.

Am dritten Standort in Engiberg bleibt die Molkerei für die Verarbeitung von Milch, Rahm, Joghurts und Vegurt in Betrieb. Die Käseproduktion wird auf Ende 2024 ebenfalls eingestellt.

Melectronics an Mediamarkt verkauft

Die Migros verkauft zudem ihren Elektronikhändler Melectronics an Mediamarkt. Mediamarkt übernimmt 20 von 37 Standorten und führt diese weiter. Alle 200 Mitarbeitenden und Lernenden der übernommenen Standorte wechseln somit zu Mediamarkt. Zudem übernimmt Mediamarkt weitere 18 Lernende aus anderen Filialen.

Die Filialen, die nicht übernommen werden, sollen spätestens bis November 2024 geschlossen werden. Rund 100 Filialmitarbeitende verlieren dadurch ihre Stelle, sie sollen anderweitig innerhalb der Migros weiterbeschäftigt werden.

Auch für die Fachmärkte Micasa, Do it + Garden sowie Bike World sucht die Migros neue Eigentümer, wie der orange Riese am Dienstag bekannt gab. Der Prozess soll in den kommenden Wochen beginnen.