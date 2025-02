Migros verkauft Micasa und schliesst Do it bis Ende Juni

Micasa wird verkauft. Micasa

Die Migros krempelt ihr Sortiment um: Die Möbelkette Micasa wird verkauft, die meisten Do it + Garden-Filialen schliessen, und die Partnerschaft mit Alnatura endet.

Migros verkauft Micasa an das Management, schliesst 31 Do it + Garden-Filialen bis Juni und beendet den Franchise-Vertrag mit Alnatura, was 466 Stellen betrifft.

Melectronics-Filialen werden grösstenteils von Media Markt übernommen, während SportX teilweise an Dosenbach-Ochsner geht.

Auch das Reisegeschäft Hotelplan soll verkauft werden, da es als margenschwach und risikobehaftet gilt und der Migros noch 100 Millionen Franken aus der Corona-Zeit schuldet. Mehr anzeigen

Die Migros verkauft ihre Möbelhändlerin Micasa ans Management und schliesst die meisten Do it + Garden-Filialen bis Ende Juni. Zudem steigt die Migros aus dem Franchise-Vertrag mit Alnatura aus, wie der Detailhändler am Dienstag mitteilt.

Der Inneneinrichter Micasa geht in die Hände zweier hochrangiger Manager über: Der aktuelle CEO von Micasa und der COO der Migros Fachmarkt AG übernehmen das Unternehmen gemeinsam. Damit bleibt die Marke in erfahrenen Händen und kann als eigenständiges Unternehmen weitergeführt werden. 31 Do-it-Baumärkte müssen geschlossen werden – betroffen sind 466 Stellen.

Die Veräusserung von Micasa und die Schliessung von Do it + Garden haben auch Auswirkungen auf übergreifende Funktionen. Die Migros Fachmarkt AG wird bis Ende Januar 2026 ihre Aktivitäten einstellen. Davon sind weitere 159 Mitarbeitende betroffen.

Franchisevertrag mit Alnatura nicht verlängert

Zudem verlängere die Genossenschaft Migros Zürich die seit 2012 bestehende Franchising-Partnerschaft mit Alnatura nicht. Patrik Pörtig, Geschäftsleiter Migros Zürich, sagt dazu: «Nach umfangreichen Analysen sind wir jetzt zum Schluss gelangt, dass die Migros Zürich künftig nicht mehr die beste Betreiberin für die Alnatura-Filialen ist.»

Alnatura Produkte sowie ein umfangreiches Bio-Sortiment bleiben gemäss Mitteilung weiterhin in den Migros-Filialen und bei Migros Online erhältlich. Das Bio-Sortiment bleibe mit rund 2'400 Produkten unverändert gross. Noch sei aber offen, ob die Alnatura Bio Super Märkte bestehen bleiben.

Geplant ist, dass das Unternehmen hierzu noch im ersten Halbjahr 2025 informieren wird. Für die Kundinnen und Kunden von Alnatura ändert sich vorerst nichts, die Geschäfte werden unverändert weitergeführt.

Weitere Abbauten

Die Migros kündigte bereits Anfang 2024 an, die Fachmärkte zu schliessen oder zu verkaufen. Schon jetzt ist in einigen Einkaufszentren oder Shoppingstrassen in der Schweiz spürbar, dass hie und da eine Migros-Tochter fehlt. blue News berichtete im November.

Alles, was nicht zum Kerngeschäft gehört, soll verkauft werden. Zum Kerngeschäft werden neben dem Supermarktgeschäft auch die Bereiche Finanzen (Migros Bank) und Gesundheit (Medbase) gezählt.

Seit Mitte Juni, 2024 steht fest: Media Markt wird 20 Standorte des Elektronikfachhändlers Melectronics übernehmen. Für die übrigen Filialen des Unternehmens ist hingegen das Ende besiegelt. Diese werden schrittweise bis Ende November geschlossen. Die Übernahme markiert einen bedeutenden Schritt im Schweizer Elektronikhandel und wird die Marktstellung von Media Markt weiter stärken.

Auch SportX wird verkauft

In einer Mitteilung der Migros vom Jahr 2024 geht heraus, dass die Dosenbach-Ochsner Gruppe 27 Standorte des Migros-Fachmarkts SportX übernimmt. 24 Standorte werden unter der Marke Ochsner Sport, 3 Standorte unter der Marke Dosenbach weitergeführt. Alle Mitarbeitenden der betroffenen Filialen werden übernommen.

Die Lernenden aller Filialen von SportX können ihre Ausbildung nahtlos bei Ochsner Sport weiterführen. Für die weiteren 22 der insgesamt 49 SportX-Filialen der Migros laufen derzeit Verhandlungen mit verschiedenen weiteren Interessenten. Die Übernahme der Filialen steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die Weko.

Auch das Reisegeschäft Hotelplan der Migros soll verkauft werden. Das Reisegeschäft erweist sich als margenschwach: Hotelplan erzielte 2023 bei einem Umsatz von 1,7 Milliarden Franken lediglich 27 Millionen Franken Gewinn. Zusätzlich müssen Reiseveranstalter im Voraus Dienstleistungen wie Flüge, Unterkünfte und Transporte buchen, um Verfügbarkeiten und attraktive Preise zu sichern. Bei Hotelplan belaufen sich diese Vorauszahlungen auf rund 200 Millionen Franken pro Jahr. Die Corona-Krise verdeutlichte das Risiko des Reisegeschäfts, als die Migros als Mutterkonzern einspringen musste. Hotelplan schuldet der Migros noch rund 100 Millionen Franken aus dieser Zeit.