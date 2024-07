SportX verschwindet – Ochsner Sport übernimmt. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) KEYSTONE

Migros hat den Sportfachhändler SportX verkauft. Das berichten mehrere Quellen. Rund 120 Stellen sollen abgebaut werden.

Ausverkauf bei der Migros. Nach dem Verkauf von Melectronics ist der Detailhändler seine Sportkette SportX losgeworden – und verkauft sie an Ochsner Sport. Das hat blue News von mehreren unabhängigen Quellen bei SportX und der Migros erfahren.

Die Mitarbeiter von Ochsner Sport und SportX werden in diesen Minuten über den Verkauf informiert. Gemäss einem internen Schreiben, welches am Dienstagmorgen an die Belegschaft von Ochsner verschickt wurde, werden 24 der 49 SportX-Filialen von Ochsner Sport übernommen. Bei 22 Filialen ist die Zukunft noch unklar. Drei Filialen werden von Dosenbach übernommen.

Man freue sich, das bestehende Filialnetzwerk zu erweitern, heisst es im Schreiben von der Ochsner-Chefetage an die Belegschaft. Die genauen Hintergründe und bis wann die Integration erfolgen soll, gehen aus dem Schreiben indes nicht hervor.

Offizielle Kommunikation folgt

blue News weiss aber von einem hochrangigen Migros-Mitarbeiter: Rund 120 Stellen sollen im Rahmen des Verkaufgeschäfts abgebaut werden. Welche Mitarbeiter betroffen sind, ist noch unklar.

Die Gerüchte über einen möglichen Verkauf von SportX an die Migros hielten sich unter Mitarbeitern bereits seit mehreren Wochen.

Die Migros und Ochsner liessen eine Anfrage bislang unbeantwortet. Eine offizielle Kommunikation soll noch am Dienstagmorgen erfolgen.

