CEO auf Kurswechsel Migros setzt auf Snackautomaten – und streicht Dutzende Vegi-Produkte

SDA

9.12.2025 - 10:45

Die Migros baut ihr Netz an Snackautomaten weiter aus – dafür verschwinden immer mehr Vegi-Produkte.
Die Migros baut ihr Netz an Snackautomaten weiter aus – dafür verschwinden immer mehr Vegi-Produkte.
KEYSTONE

Die Migros baut ihre Verkaufsautomaten aus und will Kundinnen und Kunden damit rund um die Uhr bedienen. Gleichzeitig schrumpft das Angebot an Vegi- und Bioprodukten.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

09.12.2025, 10:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Migros erweitert ihr Netz an Snackautomaten in der Ostschweiz und Zürich.
  • Somit will sie Produkte rund um die Uhr zum Supermarktpreis anbieten und konkurriert damit mit Anbietern wie Selecta.
  • Gleichzeitig wird das pflanzliche Sortiment der Eigenmarke V-Love sowie das Bio-Angebot verkleinert.
  • Das Ziel: das Sortiment zu straffen und wirtschaftlich effizienter zu gestalten.
  • Trotz Kürzungen betont Migros ihr langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit und pflanzenbasierte Produkte, prüft aber laufend die Marktleistung einzelner Artikel.
Mehr anzeigen

Die Migros baut ihr Netz an Snackautomaten weiter aus. Diese sollen Kundinnen und Kunden rund um die Uhr mit Snacks und Getränken versorgen – zu denselben Preisen wie im Supermarkt.

Die orangen Snackautomaten von Migros tauchen nun in Wald ZH, Wattwil SG und seit Anfang Dezember an drei Plätzen in Zürich auf. Weitere Automaten seien in den Regionen Ostschweiz und Zürich geplant, wie eine Migros-Sprecherin auf Anfrage der News-Agentur SDA bestätigt. Zuerst hatten die Zeitungen von CH-Media darüber berichtet.

So sehen die Migros-Automaten aus. Die Migros will rundum die Uhr für ihre Kund*innen da sein.
So sehen die Migros-Automaten aus. Die Migros will rundum die Uhr für ihre Kund*innen da sein.
Linkedin

Bereits 2022 hatte die Migros ein erstes Gerät in Chur GR aufgestellt, ein Jahr später zwei weitere in Abtwil SG. Bislang stehen die Automaten ausschliesslich in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Migros-Filialen und bieten ein Sortiment aus Marken- und Eigenmarkenprodukten.

Die Produkte werden laut der Migros zu denselben Verkaufspreisen angeboten wie in den Supermärkten. Damit könnte der Detailhändler laut dem Medienbericht den bisherigen Platzhirsch Selecta unterbieten, der seinerseits das Geschäft gerade neu ausrichtet. Die Migros-Automaten stammen vom Zürcher Hersteller Tresmer und werden durch die jeweiligen Filialteams betreut.

Migros verkleinert eigenes Vegi-Sortiment

Noch nicht lange ist es her, da wurden im Wochentakt neue Vegi-Produkte lanciert. Firmen überschlugen sich mit Ankündigungen. Doch der Hype um Ersatzprodukte für Fleisch, Käse und Milch ist abgeflacht, wie auch ein Blick ins Sortiment der Migros zeigt.

Verglichen mit dem Vorjahr hat die Detailhändlerin ihr Angebot an der Vegi-Eigenmarke «V-Love» merklich verkleinert. Statt 145 Produkten im Dezember 2024, listet die Migros auf ihrer Webseite derzeit noch 112 Artikel auf.

Unter der Marke mit der grünen Verpackung verkauft das Unternehmen Produkte wie vegane Burger-Pattys, Hackfleischersatz und Hafermilch. Pflanzenbasierte Lebensmittel belasten in der Regel die Umwelt weniger als die tierischen Originale.

Produkt der Zumbrunnen-Ära

Lanciert wurde V-Love vor fünf Jahren während der Ära von Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen. Unter seiner Führung hat sich der Konzern verstärkt auf Nachhaltigkeit konzentriert und neben der Forcierung nachhaltiger Produkte auch Klimaschutzziele gesetzt.

Damit entsprach der Konzern dem Zeitgeist. Doch wirtschaftlich lief es für die Detailhändlerin nicht gut. Vor rund zwei Jahren hat darum Mario Irminger das Steuer beim «Orangen Riesen» übernommen. Er ist angetreten, um den Konzern auf Effizienz zu trimmen und das Sortiment zu straffen.

Das zeigt sich nun bei V-Love: Mittlerweile nicht mehr verfügbar sind unter anderem das Falafel-Couscous-Gericht für die Mikrowelle, die Spinatchüechli, die Kokos-Margarine, Würstli im Teig, verschiedene Snacks sowie Zutatenprodukte wie der pflanzliche Rahmersatz.

Auch bei anderen nachhaltigen Produkten hat der Konzern angesetzt: Im Bio- wie im Alnatura-Sortiment kam es zu Kürzungen. Das gesamte Angebot von Bio-Produkten der Migros ging von 2981 auf 2761 zurück. Und von der deutschen Bio-Supermarktkette Alnatura sind noch 370 Produkte im Sortiment, im Vorjahr waren es noch rund ein Zehntel mehr.

Mehr Alnatura-Produkte

«Wir überprüfen und optimieren unser Sortiment regelmässig, um den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden», erklärt Migros-Sprecher Tobias Ochsenbein. Veränderungen seien normal, etwa durch Saisonalität, Verfügbarkeit oder Sortimentsentwicklungen.

Der Konzern betont, sein Engagement bleibe unverändert: «Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.» Das Alnatura-Sortiment will die Detailhändlerin in ihren Filialen ausbauen. Jedoch werden die gleichnamigen Reformhäuser geschlossen.

Zur Entwicklung im Bereich pflanzlicher Alternativen sagt Ochsenbein: «Unter unserer Marke V-Love entwickeln und testen wir kontinuierlich neue Produkte.» Die Anzahl der Produkte könne daher variieren. «Abhängig davon, welche Artikel langfristig den höchsten Mehrwert bieten.» Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen wachse zwar weiter, liege jedoch «gesamthaft betrachtet noch immer auf tiefem Niveau».

Nur gute Produkte überleben

Auch der Verband Swissveg spricht von einer Konsolidierungsphase nach einem Boom im Vegi-Markt. Zudem sei der Wettbewerb härter geworden. «Ein Produkt muss schon sehr gut sein, um langfristig bestehen zu können», sagt Swissveg-Sprecherin Maggie Haab.

Der Detailhandelskonzern nehme seine Rolle weiterhin wahr, findet sie. «Zu unserer Zufriedenheit können wir feststellen, dass die Migros auch nach ihrer Reorganisation die Nachfrage nach veganen und vegetarischen Produkten decken will.»

Auch habe der Konzern Vegi-Produkte anderer Marken ins Sortiment aufgenommen, etwa Rügenwalder Mühle und Planted. Dass Produkte gestrichen werden, sei üblich: «Was sich nicht gut genug verkauft hat, macht anderen Platz.»

Trump lässt Europa fallen – Putin gefällt das
Migros setzt auf Snackautomaten – und streicht Dutzende Vegi-Produkte
IV-Rentnerin verliert 20'000 Franken – Bundesrätin stellt jetzt Verjährungsfrist infrage
«Schweizer Bürger sind entsetzt» – das sagt der Bundesrat
Ständerat stimmt für Verlängerung über 2026 hinaus

Videos aus dem Ressort

Wadephul: China signalisiert Entgegenkommen bei Seltenen Erden

Wadephul: China signalisiert Entgegenkommen bei Seltenen Erden

STORY: Bundesaussenminister Johann Wadephul hat bei seinem nachgeholten Besuch in Peking nach eigenen Angaben in Wirtschaftsfragen Fortschritte verbuchen können. Unter anderem äusserte er sich dort am Montag zum Thema Versorgung Deutschlands und Europas mit den Seltenen Erden. O-Ton Johann Wadephul (CDU), Bundesaussenminister: «Es ist gut, dass so ein substanzieller Kontakt stattfinden kann. Es waren heute offene und intensive Gespräche; Gespräche, die dazu da sind, immer wieder auszuloten, wie man gerade bei schwierigen Fragen vorankommen kann. Wir haben gute, konstruktive Gespräche geführt.»://: «Wir Europäer wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China. Wir scheuen auch keinen Wettbewerb, aber dieser muss auf Regeln basieren und fair sein. Wir hören, dass die chinesische Seite durchaus Verständnis hierfür hat. Wir wissen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern müssen. Aber unsere chinesischen Gesprächspartner wissen auch, dass die Europäische Kommission die Wettbewerbsbedingungen genau beobachtet und sich auch immer vorbehalten muss, selbst aktiv zu werden.»://: «Es ist gut zu hören, dass dies auch im chinesischen Interesse ist. Man will einander ein verlässlicher Handelspartner und ein verlässlicher Wirtschaftspartner sein und auch als ein solcher gelten. Und es ist auch gut, von chinesischer Seite zu hören, dass man sich besonderen Engpässen auf deutscher und europäischer Seite mit besonderer Priorität widmen will.»://: «China hat versichert, dass man sehr konstruktiv an die Prüfung dieser Anträge herangehen wird und dass es keinerlei Bestrebungen gibt, gerade deutsche Unternehmen hier mit grösseren Problemen zu belasten. Das halte ich für eine gute Zusage und ermutige jetzt die deutsche Wirtschaft, hier jetzt konkret in die Beantragung hineinzugehen.»://: «Wir wollen Handelsbarrieren abbauen, aber das setzt voraus, dass auch China hier Massnahmen ergreift, die die Effekte der Überproduktion in Europa nicht zu stark werden lassen.» Bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine habe er hingegen keine nennenswerten Zugeständnisse der chinesischen Führung erhalten.

08.12.2025

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

Die EU dreht den Gashahn zu: Bis spätestens Ende 2027 will Brüssel vollkommen unabhängig von russischem Erdgas sein. Damit wollen sich die EU-Staaten langfristig unabhängig von Energieimporten aus Russland und damit weniger erpressbar machen. Zudem wird es Russland erschwert, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den Milliardengewinnen aus Energielieferungen zu finanzieren.

05.12.2025

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

In der Schweiz wird es vorderhand keine nationale Erbschaftssteuer zugunsten des Klimas geben. Die Juso-Volksinitiative «für eine Zukunft» ist gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) am Ständemehr gescheitert. Applaus gab es bei den Abstimmungssiegern aber auch bei den Verlierern, der Juso. «Wir haben es geschafft, über ein Jahr über unsere grössten Krisen zu sprechen», so die Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann.

30.11.2025

Wadephul: China signalisiert Entgegenkommen bei Seltenen Erden

Wadephul: China signalisiert Entgegenkommen bei Seltenen Erden

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

EU dreht russischen Gashahn zu: Steigen die Preise?

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert

Arbeitsvermittlung. Schweizer Arbeitgeber fürs kommende Jahr verhalten optimistisch

ArbeitsvermittlungSchweizer Arbeitgeber fürs kommende Jahr verhalten optimistisch

Software. EU leitet Ermittlungen gegen Google zu KI-Inhalten ein

SoftwareEU leitet Ermittlungen gegen Google zu KI-Inhalten ein

Immobilien. Festhypotheken dürften laut Studie nicht billiger werden

ImmobilienFesthypotheken dürften laut Studie nicht billiger werden