Der Streit um die Migros-Öffnungszeiten geht weiter. (Symbolbild) KEYSTONE

Seit Jahren streiten Migros und die Gewerkschaft Unia über die Sonntagsöffnung einer Filiale an der Zürcher Zollstrasse. Nachdem das Bundesgericht den Einsatz von Personal vorerst untersagt hat, setzt die Migros nun auf ein neues Konzept.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros-Filiale an der Zürcher Zollstrasse bleibt trotz laufendem Rechtsstreit sonntags geöffnet – jedoch ohne Angestellte.

Kundinnen und Kunden gelangen per Bankkarte oder App in den Laden und bezahlen an Self-Checkout-Kassen.

Damit umgeht die Migros das Verbot der Sonntagsarbeit, das derzeit vor dem Bundesgericht verhandelt wird. Mehr anzeigen

Die Sonntagsöffnung einer Migros-Filiale an der Zürcher Zollstrasse ist seit Jahren ein juristisches Dauerduell. Im Zentrum steht die Frage, ob der kleine Laden mit weniger als 200 Quadratmetern Fläche Teil des Bahnhofsareals ist – und somit sonntags Personal beschäftigen darf.

Nachdem die Gewerkschaft Unia mehrfach vor Gericht obsiegte, schaltete sich zuletzt auch das Bundesgericht ein. Es untersagte im Juni vorsorglich, sonntags Angestellte einzusetzen, bis ein Grundsatzentscheid gefällt ist.

Doch die Migros hat inzwischen eine eigene Lösung gefunden, wie die Zeitungen von CH Media berichten: Seit einigen Tagen bleibt die Filiale auch am Sonntag geöffnet – ganz ohne Verkaufspersonal. Der Zutritt erfolgt über Debit- oder Kreditkarte beziehungsweise via QR-Code in der Migros-App. Bezahlt wird an den Self-Checkout-Kassen.

Rechtlich ohne Probleme

Migros-Sprecherin Annabel Ott erklärt, das Konzept habe sich bereits an einem anderen Standort bewährt: «Die Umsätze zeigen in die richtige Richtung und bestätigen, dass der Sonntagseinkauf ein Kundenbedürfnis ist.» Auch an der Zollstrasse stosse das Modell auf «sehr hohe Akzeptanz».

Rechtlich bewegt sich die Migros damit auf sicherem Boden: Das Arbeitsgesetz verbietet nur die Beschäftigung von Personal am Sonntag – nicht aber die Öffnung der Läden selbst. Ladenöffnungszeiten fallen in den Zuständigkeitsbereich der Kantone. In Zürich gelten für kleine, autonom nutzbare Geschäfte keine Einschränkungen.

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens bleiben zudem fünf weitere Migros-Formate direkt im Hauptbahnhof Zürich geöffnet – von Supermarkt bis Migrolino. Die Auseinandersetzung um die Zollstrassen-Filiale hat damit vor allem symbolische Bedeutung: Es geht um Grundsatzfragen rund um Sonntagsarbeit im Detailhandel.