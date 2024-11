Umfrage zeigt: Kunden beim Black Friday 2024 anspruchsvoller

Zum Black Friday am 29. November locken Händler die Kunden wieder mit Schnäppchen. Doch die Einkäufer in Deutschland sind an den Tagen rund um den Black Friday in diesem Jahr einer Untersuchung zufolge besonders wählerisch.

05.11.2024