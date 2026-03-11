Die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) zieht sich aus dem deutschen Markt zurück. Sie will dabei einen wesentlichen Teil der deutschen Supermarktkette Tegut an den Händler Edeka verkaufen, wie die GMZ am Mittwoch mitteilt.
Der Vertrag mit Edeka umfasse einen grossen Teil des Netzes der rund 300 Filialen sowie das Logistikzentrum in Michelsrombach, die Herzberger-Bäckerei und den Betreiber der Teo-Standorte, wie es hiess. Parallel dazu führe Migros Zürich Gespräche mit weiteren Marktteilnehmern über die Zukunft übriger Standorte. Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern und Filialen weiterzuführen.
Der Rückzug erfolge nach einer strategischen Überprüfung im Zuge der Sanierung von Tegut, wie es hiess. Zwar hätten Kostensenkungen die operativen Verluste zuletzt deutlich reduziert, das Marktumfeld in Deutschland habe sich jedoch weiter verschärft und zu sinkenden Umsätzen geführt.
Kaufpreis unbekannt
Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des deutschen Bundeskartellamts. Finanzielle Auswirkungen sollen im Jahresabschluss 2025 sichtbar werden und zu ausserordentlichen Belastungen führen.
Tegut war schon länger ein Sorgenkind der Migros. Ursprünglich setzte die Migros Zürich für den chronisch defizitären Einzelhändler eine Frist bis Ende 2026. Wenn die deutsche Tochter bis dahin schwarze Zahlen schreibe, habe das Unternehmen eine Zukunft – sonst nicht, hiess es früher. Im November 2024 hatte die Migros für den Tegut-Hauptsitz in Fulda einen Stellenabbau von rund einem Fünftel der Belegschaft angekündigt.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik