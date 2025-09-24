Ex-Migros-Tochter schliesst elf Filialen – 63 Jobs weg

Die frühere Migros-Tochter Misenso steht vor einem grossen Einschnitt. Wie die österreichische Neuroth-Gruppe, seit einem Jahr Besitzerin der Marke, gegenüber «20 Minuten» bestätigt, werden bis Ende September elf von insgesamt 29 Filialen geschlossen. Betroffen sind Standorte in der ganzen Schweiz – unter anderem in Winterthur, Spreitenbach, St. Gallen und Sion.
Für 63 Mitarbeitende bedeutet der Entscheid den Verlust ihrer Stelle. «Diese Strukturanpassungen sind dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung nicht leicht gefallen, aber sie sind absolut notwendig», erklärte Neuroth-Sprecherin Marion Fasching auf Anfrage von «20 Minuten».
Verkauf von Misenso erfolgte vor einem Jahr
Die betroffenen Shops hätten ihre Kosten nicht decken können, heisst es weiter. Um die Zukunft des Unternehmens langfristig zu sichern, sei eine Konzentration auf rentable Standorte nötig. Die verbleibenden 18 Filialen sollen «gestärkt und gezielt weiterentwickelt» werden.
Die Mitarbeitenden seien am Dienstag informiert worden. Ihnen werde bei offenen Stellen in anderen Misenso-Geschäften oder Neuroth Hörcentern ein Vorrang eingeräumt. Zudem gebe es Gespräche zur Weiterbeschäftigung in anderen Fachgeschäften sowie eine Härtefallregelung.
