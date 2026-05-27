Mit diesem Mittel setzt Trump die Schweiz erneut unter Druck

Würde die neue Regelung angenommen, müsste sich die Schweiz ernsthafte Gedanken machen. Bild: Keystone SDA/blue News

Tiefe Unternehmenssteuern allein reichen nicht mehr: Eine neue Analyse zeigt, dass die Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb an Attraktivität verliert. Vor allem die USA erhöhen mit einer Sonderregelung den Druck auf den Standort Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut KPMG verliert die Schweiz durch die globale Mindeststeuer ihren bisherigen Vorteil bei den Unternehmenssteuern.

Die USA haben für ihre Konzerne eine Sonderregelung durchgesetzt, die ihnen Vorteile gegenüber anderen Firmen verschaffen könnte.

Mehrere Kantone prüfen deshalb neue Anreize, damit internationale Unternehmen in der Schweiz bleiben. Mehr anzeigen

Die Schweiz galt lange als attraktiver Standort für internationale Unternehmen – vor allem wegen tiefer Unternehmenssteuern. Besonders Kantone wie Zug oder Basel lockten zahlreiche Firmen an. Doch dieser Vorteil schwindet zunehmend.

Darauf weist der Finanzprüfer KPMG im neuen «Swiss Tax Report 2026» hin. Grund dafür sind die internationale Mindeststeuer sowie frühere Steuerreformen in der Schweiz. Laut KPMG können sich die Kantone heute deutlich weniger über tiefe Gewinnsteuern profilieren als noch vor einigen Jahren.

«Aufgrund der Entwicklungen der internationalen Unternehmenssteuerlandschaft der letzten Jahre beobachten wir eine schleichende Erosion des Steuervorteils in der Schweiz», sagt Stefan Kuhn, Leiter der Steuer- und Rechtsabteilung bei KPMG Schweiz.

Viele Länder versuchen deshalb inzwischen nicht mehr primär mit tiefen Steuersätzen attraktiv zu sein. Stattdessen setzen sie vermehrt auf Fördergelder, Steuervergünstigungen oder staatliche Unterstützung für Unternehmen.

Mehrere Schweizer Kantone reagieren bereits. Graubünden, Basel-Stadt, Zug, Luzern und Schaffhausen arbeiten laut KPMG an neuen Programmen, um Firmen weiterhin anzuziehen. Auch andere Kantone prüfen zusätzliche Massnahmen.

USA sorgen für zusätzlichen Druck

Besonders heikel für die Schweiz ist derzeit die Entwicklung in den USA. Die amerikanische Regierung lehnt Teile der globalen OECD-Mindeststeuer ab und hat mit der sogenannten «Side-by-Side-Lösung» eine Sonderregelung ausgehandelt.

Vereinfacht gesagt bedeutet das: US-Konzerne müssen sich nicht vollständig an die neuen OECD-Regeln halten. Stattdessen dürfen sie weiterhin teilweise nach dem amerikanischen Steuersystem besteuert werden.

Bestimmte Regeln der OECD-Mindeststeuer gelten für US-Konzerne deshalb nicht. Andere Vorschriften – etwa zusätzliche lokale Steuern – bleiben hingegen bestehen. Dadurch entstehen weltweit faktisch zwei unterschiedliche Systeme nebeneinander.

Was ist die IIR und die UTPR? Die IIR (Income Inclusion Rule) bedeutet, dass ein Mutterkonzern zusätzliche Steuern zahlen muss, wenn eine Tochterfirma im Ausland weniger als die Mindeststeuer (15%) bezahlt. Die UTPR (Undertaxed Profits Rule) greift, wenn diese Nachbesteuerung nicht erfolgt: Dann dürfen andere Länder, in denen der Konzern tätig ist, die fehlenden Steuern einziehen. Beide Regeln sollen verhindern, dass Gewinne in Länder mit sehr tiefen Steuern verschoben werden.

Für die Schweiz ist das problematisch. Viele grosse US-Konzerne haben Niederlassungen oder Tochterfirmen hierzulande. Wenn amerikanische Unternehmen künftig steuerlich besser gestellt sind als andere internationale Firmen, könnte das den Wettbewerb verzerren.

KPMG warnt deshalb davor, dass Firmen Investitionen verschieben oder ihre Strukturen anpassen könnten. Das könnte langfristig zulasten der Schweiz gehen.

Folgen lassen sich kaum abschätzen

Wie stark die Schweiz tatsächlich betroffen wäre, ist laut KPMG derzeit schwer vorherzusagen.

Olivier Eichenberger, Director Corporate Tax bei KPMG Switzerland, sagt: «Das hängt davon ab, was unter einem ‹Mitmachen› beim Side-by-Side-Regime verstanden wird.»

Sollte die Schweiz selbst ein solches Sonderregime einführen wollen, wäre das rechtlich derzeit kaum möglich. Dafür wären laut Eichenberger grosse Änderungen im Schweizer Steuerrecht nötig.

Anders sieht es bei der Anerkennung des amerikanischen Systems aus. «Wird hingegen die Anerkennung der USA als SbS-Regime gemeint, wie derzeit vorgesehen, hätte dies insbesondere für US-Gruppen mit Aktivitäten in der Schweiz Auswirkungen», sagt Eichenberger.

Die Schweiz könnte dadurch im Vergleich zu Standorten in den USA an Attraktivität verlieren. Wie gross mögliche finanzielle Folgen wären, lasse sich aber «derzeit kaum verlässlich abschätzen».

Schweiz müsste neue Vorteile schaffen

Laut KPMG dürfte sich der internationale Steuerwettbewerb in den kommenden Jahren weiter verschärfen.

«Wenn die USA als SbS-Regime anerkannt werden und die Schweiz gleichzeitig an der QDMTT festhält, dürfte sich der internationale Standortwettbewerb weiter verschärfen», sagt Eichenberger.

Die Schweiz müsse deshalb neue Wege finden, um für internationale Firmen attraktiv zu bleiben. Denkbar seien zusätzliche wirtschaftliche oder steuerliche Anreize auf kantonaler Ebene.

«Dazu könnten beispielsweise neue steuerliche oder wirtschaftspolitische Anreize auf kantonaler Ebene gehören, etwa gezielte Förderinstrumente oder andere kompensierende Massnahmen», erklärt Eichenberger.

Ein Sonderweg der Schweiz wäre laut KPMG allerdings riskant. Würde die Schweiz nur gegenüber den USA auf bestimmte Zusatzsteuern verzichten, könnte das gegen die OECD-Regeln verstossen.

«In der Folge würden Unternehmen im Ausland über die IIR oder UTPR zusätzlich besteuert. Dies hätte letztlich eine Verlagerung von Steuersubstrat ins Ausland zur Folge», sagt Eichenberger.

KPMG fordert deshalb, dass die Schweiz ihre Attraktivität nicht nur über Steuern verbessert. «Um attraktiv zu bleiben, sollte die Schweiz die Standortattraktivität gezielt mit den zur Verfügung stehenden Massnahmen im Steuerbereich erhöhen und auch die nicht-steuerlichen Rahmenbedingungen weiter stärken.»