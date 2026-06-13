  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Skandal erschüttert Holzbau-Verband Mitarbeiterin soll 1,6 Millionen Franken abgezwackt haben

Dominik Müller

13.6.2026

Der Branchenverband Holzbau Schweiz spricht von einer «gravierenden Veruntreuung».
Der Branchenverband Holzbau Schweiz spricht von einer «gravierenden Veruntreuung».
Symbolbild: Keystone

Holzbau Schweiz sieht sich mit einem der grössten Skandale seiner jüngeren Geschichte konfrontiert. Nach Verbandsangaben fehlen rund 1,6 Millionen Franken. Die Vorwürfe richten sich gegen eine Ex-Mitarbeiterin.

Dominik Müller

13.06.2026, 12:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein mutmasslicher Veruntreuungsfall hat beim Branchenverband Holzbau Schweiz ein Loch von rund 1,6 Millionen Franken verursacht.
  • Die Unregelmässigkeiten sollen sich über mehrere Jahre erstreckt haben und wurden erst bei der Aufarbeitung des Geschäftsjahres 2025 entdeckt.
  • Die Zürcher Staatsanwaltschaft führt ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Veruntreuung; für die beschuldigte Ex-Mitarbeiterin gilt die Unschuldsvermutung.
Mehr anzeigen

Beim Branchenverband Holzbau Schweiz macht ein mutmasslicher Veruntreuungsfall in Millionenhöhe Schlagzeilen. Nach Angaben des Verbands beläuft sich der Schaden aus den Jahren 2022 bis 2025 auf rund 1,6 Millionen Franken, wie «Blick» berichtet.

Wie aus einem internen Schreiben – das der Zeitung vorliegt – an die Mitglieder hervorgeht, gehen die Verantwortlichen von einem «Fall von gravierender Veruntreuung» aus. Die mutmasslichen Unregelmässigkeiten seien erst bei der Aufarbeitung des Geschäftsjahres 2025 entdeckt worden. Die betroffene Mitarbeiterin ist inzwischen nicht mehr für den Verband tätig.

Der Fall wurde den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber «Blick» ein laufendes Verfahren wegen des Verdachts auf Veruntreuung. Weitere Angaben macht sie mit Verweis auf das Untersuchungsgeheimnis nicht.

«Sind überrascht, enttäuscht und verärgert»

Holzbau Schweiz hat nach eigenen Angaben externe Spezialisten beigezogen, um die Buchhaltung der vergangenen Jahre zu überprüfen. Zudem würden die bestehenden Prozesse und Kontrollmechanismen überprüft und angepasst.

Im Geschäftsbericht äussert sich Vorstandsmitglied Luca Pagnamenta zum Fall: «Der gegen Ende des Jahres aufgedeckte Fall von Veruntreuung hat uns alle überrascht, enttäuscht und verärgert.» Besonders schwer wiege der Vertrauensmissbrauch.

Gegenüber «Blick» wollte sich Holzbau Schweiz nicht näher zu den Vorwürfen äussern. Man wolle sich während der laufenden Ermittlungen nicht an Spekulationen beteiligen oder Sachverhalte kommentieren, die Gegenstand der Untersuchung seien.

Für die beschuldigte ehemalige Mitarbeiterin gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Video aus dem Ressort

Spektakuläre Hypothese: Der mysteriöse Altar-Stein von Stonehenge – Führt seine Spur durch ein versunkenes Land?

Spektakuläre Hypothese: Der mysteriöse Altar-Stein von Stonehenge – Führt seine Spur durch ein versunkenes Land?

Seit Jahrhunderten gibt Stonehenge Rätsel auf. Nun wirft eine Studie die Frage auf, wie ein sechs Tonnen schwerer Stein einst über Hunderte Kilometer nach Südengland gelangte – und führt die Forschenden zu einer verblüffenden Spur.

11.06.2026

Mehr aus dem Ressort

Unfall in Maggia TI. Mann (60) stürzt bei Reinigungsarbeiten in den Tod

Unfall in Maggia TIMann (60) stürzt bei Reinigungsarbeiten in den Tod

Heikle Reform. Flughäfen gegen Anwohner – Streit um Start- und Landezeiten erreicht Bern

Heikle ReformFlughäfen gegen Anwohner – Streit um Start- und Landezeiten erreicht Bern

«Das ist eine Schande». Vandalen zerstören Schwyzer Schulprojekt – 150 Bäume und Sträucher ausgerissen

«Das ist eine Schande»Vandalen zerstören Schwyzer Schulprojekt – 150 Bäume und Sträucher ausgerissen

Meistgelesen

Libido weg, Kraft weg, Motivation weg? Das könnte der wahre Grund sein
Vandalen zerstören Schwyzer Schulprojekt – 150 Bäume und Sträucher ausgerissen
SFV-Boss Knäbel über Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez
Eltern halten Mädchen für hochbegabt und schulreif – und verlieren vor Gericht
So dreist feuern Republikaner gegen Demokraten-Hoffnung James Talarico