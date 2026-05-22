Weiterer Job für Ex-ArmeechefMobiliar Genossenschaft wählt Süssli in Verwaltungsrat
SDA
22.5.2026 - 15:04
Thomas Süssli ist neu Mitglied des Verwaltungsrats der Mobiliar Genossenschaft. Die Delegiertenversammlung hat den früheren Schweizer Armeechef am Freitag in das Gremium gewählt.
Keystone-SDA
22.05.2026, 15:04
22.05.2026, 15:10
SDA
Süssli folgt in dem Amt auf Irene Kaufmann, die aufgrund der Amtszeitbeschränkung aus dem Gremium ausscheidet, wie die Versicherungsgruppe gleichentags mitteilte. Die Delegierten bestätigten die weiteren zur Wiederwahl anstehenden Verwaltungsräte in ihrem Amt. Insgesamt gehören dem Verwaltungsrat der Mobiliar Genossenschaft 26 Personen an – 13 Frauen und 13 Männer.
Im April war bereits bekannt geworden, dass Süssli im Verwaltungsrat der liechtensteinischen Privatbank Kaiser Partner Einsitz nimmt. Der ehemalige Armeechef hat ausserdem politische Ambitionen: So will er im Herbst 2027 als FDP-Vertreter für einen Nationalratssitz im Kanton Luzern antreten, wie er in den Medien erklärte.
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Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
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und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
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