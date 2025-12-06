  1. Privatkunden
DE

Kommission büsst X Musk kassiert Millionenstrafe – und will EU abschaffen

dpa

6.12.2025 - 21:59

Der US-Milliardär Elon Musk hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X reagiert. 
Der US-Milliardär Elon Musk hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X reagiert. 
Keystone (Archivbild)

Beim Kurznachrichtendienst X fehlt es an Transparenz, befand die EU-Kommission – und verhängte eine Strafe gegen das Unternehmen von Elon Musk. Der schlägt auf seiner Plattform um sich.

,

DPA, Redaktion blue News

06.12.2025, 21:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tech-Milliardär Elon Musk hat auf eine Millionenstrafe der EU gegen X mit einem digitalen Wutanfall auf seiner Plattform reagiert.
  • Unter anderem forderte er, die Europäische Union solle abgeschafft werden.
  • Wegen Transparenzmängeln hatte die EU-Kommission in Brüssel gegen X eine Strafzahlung von 112 Millionen Franken verhängt.
Mehr anzeigen

Der US-Milliardär Elon Musk hat verärgert auf die Millionenstrafe der EU gegen seinen Kurznachrichtendienst X reagiert. «Die EU sollte abgeschafft werden», schrieb Musk in einem Post auf der Online-Plattform.

Wegen Transparenzmängeln hatte die EU-Kommission in Brüssel gegen X eine Strafzahlung von 120 Millionen Euro verhängt (rund 112 Millionen Franken). Als Grund nannte die Behörde unter anderem, dass die Authentifizierung von Nutzerkonten durch Verifizierungshaken irreführend sei.

Musk machte Werbung für die AfD

Ob er gegen die EU-Entscheidung vorgehen wird, teilte Musk in seinen neuen Posts nicht mit. Er heftete seine Forderung nach einer Abschaffung der EU auf seinem X-Profil oben an, so dass sie nicht von neuen Posts aus dem Blickfeld verschoben werden kann. Er griff die EU auch in einer Reihe weiterer Posts und Reposts an, warf ihr dabei Zensur vor und unterstützte eine Forderung nach US-Sanktionen gegen Brüssel. 

Musk war zeitweise ein enger Mitarbeiter des US-Präsidenten Donald Trump und hatte im letzten Bundestagswahlkampf Werbung für die AfD gemacht. Die europäische Strafe gegen X hatte auch US-Aussenminister Marco Rubio verärgert. Er sprach von einer «Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen».

Mehr zum Thema

Chatbot singt Lobeshymnen. Laut Grok ist Musk schlauer als Einstein – und auch sonst der Beste

Chatbot singt LobeshymnenLaut Grok ist Musk schlauer als Einstein – und auch sonst der Beste

Gegen Widerstände. Musk bekommt Chance auf Billionenpaket bei Tesla

Gegen WiderständeMusk bekommt Chance auf Billionenpaket bei Tesla

Auf dem Weg zur Billion. Wieso hat Elon Musk so unglaublich viel Geld?

Auf dem Weg zur BillionWieso hat Elon Musk so unglaublich viel Geld?

