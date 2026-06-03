Die Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk steckt tief in den roten Zahlen. Dennoch will sie den bisher grössten Börsengang über die Bühne bringen. (Archivbild) Keystone

SpaceX will an der Börse bis zu 75 Milliarden Dollar einsammeln und strebt damit eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar an. Trotz milliardenschwerer Verluste setzen Anleger auf Elon Musks Visionen von Marsflügen, KI-Rechenzentren im All und der Zukunft der Raumfahrt.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SpaceX plant den grössten Börsengang der Geschichte und will rund 75 Milliarden Dollar erlösen.

Das Unternehmen schreibt zwar Milliardenverluste, wird aber mit fast 1,8 Billionen Dollar bewertet.

Anleger investieren vor allem in Elon Musks Zukunftsvisionen rund um Raumfahrt, Satelliteninternet und Künstliche Intelligenz. Mehr anzeigen

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden Dollar einnehmen. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an.

Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Werten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden. Tech-Milliardär und Firmenchef Musk soll mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.

Zum Vergleich: Beim bisher grössten Börsengang nahm die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar ein.

Hohe Verluste bei SpaceX

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar. Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der grossen Rakete Starship.

Den Investorinnen und Investoren wird die SpaceX-Aktie aber als grosse Wette auf die Innovationskraft Musks verkauft - ähnlich wie auch bei dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Musk spricht von Flügen zum Mars, einer Stadt auf dem Mond und KI-Rechenzentren im All.

Raketen und KI

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das US-amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink. Musk brachte in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet.