Werden Schuhe der Schweizer Firma On in der Schweiz verkauft, dann muss der Hersteller auf die Abbildung des Schweizerkreuzes auf dem Produkt verzichten. (Themenbild) Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Der Streit zwischen On und den Swissness-Hütern eskaliert. Der Zürcher Schuhhersteller hat Post von der chinesischen Wettbewerbsbehörde erhalten. Es geht um die Frage ob On das Schweizerkreuz verwenden darf. On spricht von «Denunzation» und kritisiert den «Schildbürgerstreich».

SDA Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zürcher Schuhlabel On lässt seine Schuhe in Asien produzieren.

Trotzdem prangt auf Modellen, die im Ausland verkauft werden, das Schweizerkreuz.

Dies widerspricht den Swissness-Regeln, weswegen jetzt juristischer Ärger droht – in China. Mehr anzeigen

Die Vereinigung Swissness Enforcement ist nach Informationen von «Blick» wegen dem Schuhhersteller On bei den chinesischen Wettbewerbsbehörden vorstellig geworden. Hintergrund ist der Konflikt rund um das Schweizerkreuz, das weiterhin auf den im Ausland verkauften Schuhen angebracht ist, wie die Zeitung schrieb. Ein Rechtsvertreter soll demnach bei den chinesischen Behörden vorabklären, «unter welchen Voraussetzungen nach chinesischem Recht die Verwendung des Schweizerkreuzes auf Produkten nicht-schweizerischer Herkunft erlaubt sind». Die Anfrage allein habe offenbar Auswirkungen: On habe bereits Post von den chinesischen Behörden erhalten, ein Verfahren drohe, schrieb die Zeitung.

Dies zeige ein «breit gestreuter Briefwechsel zwischen On und den Swissness-Aufsehern, zu dessen Adressaten auch weitere Wirtschaftsvertreter, Botschafter und gar Bundesräte» gehörten. Die Schreiben würden der Zeitung vorliegen.

On will laut dem Bericht den Streit nicht in China austragen. Sie strebt die Klärung vor den Schweizer Gerichten an. Swissness Enforcement woll mit Rücksicht auf ein am heutigen Mittwoch stattfindendes Gespräch mit dem Sportartikelhersteller keine Stellung nehmen. Man wolle den guten Dialog mit On «mit weiteren Stellungnahmen unsererseits nicht torpedieren», zitierte die Zeitung die Vereinigung.

On reagiert verärgert

Zu einer Einigung oder einem Prozess kam es im Streit zwischen On und den Swissness-Hütern bisher nicht. Es gab lediglich ein Zugeständnis des Zürcher Unternehmens, zu dessen Investoren auch die Tennis-Legende Roger Federer gehört: Es verwendete das Schweizerkreuz auf in der Schweiz verkauften Produkten nicht mehr. Es prangt aber weiterhin auf im Ausland verkauften On-Artikeln. Denn dort haben die Behörden auch kaum Möglichkeiten, die Schweizer Gesetze durchzusetzen.

On reagierte auf eine «Blick»-Anfrage offenbar verärgert. Das Agieren von Swiss Enforcement und dem Institut für geistiges Eigentum in China sei ein einmaliger Vorgang, der «wie ein Schildbürgerstreich anmutet», zitierte die Zeitung das Unternehmen. Ein Schweizer Unternehmen werde von einem privaten Verein mithilfe einer Schweizer Behörde gezielt im Ausland denunziert, hiess es weiter.