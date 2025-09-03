  1. Privatkunden
Streit um Swissness eskaliert Muss der Zürcher Schuhhersteller On das Schweizerkreuz bald auch in China entfernen?

SDA

3.9.2025

Werden Schuhe der Schweizer Firma On in der Schweiz verkauft, dann muss der Hersteller auf die Abbildung des Schweizerkreuzes auf dem Produkt verzichten. (Themenbild)
Werden Schuhe der Schweizer Firma On in der Schweiz verkauft, dann muss der Hersteller auf die Abbildung des Schweizerkreuzes auf dem Produkt verzichten. (Themenbild)
Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Der Streit zwischen On und den Swissness-Hütern eskaliert. Der Zürcher Schuhhersteller hat Post von der chinesischen Wettbewerbsbehörde erhalten. Es geht um die Frage ob On das Schweizerkreuz verwenden darf. On spricht von «Denunzation» und kritisiert den «Schildbürgerstreich».

SDA

03.09.2025, 06:27

03.09.2025, 06:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Zürcher Schuhlabel On lässt seine Schuhe in Asien produzieren.
  • Trotzdem prangt auf Modellen, die im Ausland verkauft werden, das Schweizerkreuz.
  • Dies widerspricht den Swissness-Regeln, weswegen jetzt juristischer Ärger droht – in China.
Mehr anzeigen

Die Vereinigung Swissness Enforcement ist nach Informationen von «Blick» wegen dem Schuhhersteller On bei den chinesischen Wettbewerbsbehörden vorstellig geworden. Hintergrund ist der Konflikt rund um das Schweizerkreuz, das weiterhin auf den im Ausland verkauften Schuhen angebracht ist, wie die Zeitung schrieb. Ein Rechtsvertreter soll demnach bei den chinesischen Behörden vorabklären, «unter welchen Voraussetzungen nach chinesischem Recht die Verwendung des Schweizerkreuzes auf Produkten nicht-schweizerischer Herkunft erlaubt sind». Die Anfrage allein habe offenbar Auswirkungen: On habe bereits Post von den chinesischen Behörden erhalten, ein Verfahren drohe, schrieb die Zeitung.

Dies zeige ein «breit gestreuter Briefwechsel zwischen On und den Swissness-Aufsehern, zu dessen Adressaten auch weitere Wirtschaftsvertreter, Botschafter und gar Bundesräte» gehörten. Die Schreiben würden der Zeitung vorliegen.

On will laut dem Bericht den Streit nicht in China austragen. Sie strebt die Klärung vor den Schweizer Gerichten an. Swissness Enforcement woll mit Rücksicht auf ein am heutigen Mittwoch stattfindendes Gespräch mit dem Sportartikelhersteller keine Stellung nehmen. Man wolle den guten Dialog mit On «mit weiteren Stellungnahmen unsererseits nicht torpedieren», zitierte die Zeitung die Vereinigung.

Millionengeschäft. Die hohen Margen bei On-Turnschuhen lassen aufhorchen

MillionengeschäftDie hohen Margen bei On-Turnschuhen lassen aufhorchen

On reagiert verärgert

Zu einer Einigung oder einem Prozess kam es im Streit zwischen On und den Swissness-Hütern bisher nicht. Es gab lediglich ein Zugeständnis des Zürcher Unternehmens, zu dessen Investoren auch die Tennis-Legende Roger Federer gehört: Es verwendete das Schweizerkreuz auf in der Schweiz verkauften Produkten nicht mehr. Es prangt aber weiterhin auf im Ausland verkauften On-Artikeln. Denn dort haben die Behörden auch kaum Möglichkeiten, die Schweizer Gesetze durchzusetzen.

Tennis. «The Roger»: Das ist Federers erster Schuh – und der Preis ist ... stolz

Tennis«The Roger»: Das ist Federers erster Schuh – und der Preis ist ... stolz

On reagierte auf eine «Blick»-Anfrage offenbar verärgert. Das Agieren von Swiss Enforcement und dem Institut für geistiges Eigentum in China sei ein einmaliger Vorgang, der «wie ein Schildbürgerstreich anmutet», zitierte die Zeitung das Unternehmen. Ein Schweizer Unternehmen werde von einem privaten Verein mithilfe einer Schweizer Behörde gezielt im Ausland denunziert, hiess es weiter.

Das sind die Outfits der Schweizer Athleten an den Olympischen Spielen in Paris

Das sind die Outfits der Schweizer Athleten an den Olympischen Spielen in Paris

Am Mittwoch präsentierte Swiss Olympic in den Zürcher Räumlichkeiten des Ausrüsters On Labs die Kleider der Schweizer Delegation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Die Athletinnen und Athleten gaben ihre ersten Eindrücke zur Kollektion preis.

29.05.2024

Mehr zu Swissness

Juristischer Ärger droht. Schuhhersteller On hat ein Swissness-Problem

Juristischer Ärger drohtSchuhhersteller On hat ein Swissness-Problem

Fragen und Antworten. Wie viel Swissness braucht's für eine Schweizer Schoggi?

Fragen und AntwortenWie viel Swissness braucht's für eine Schweizer Schoggi?

Hohe Rabatte. Coop bewirbt ausländische Ware als Schweizer Fleisch

Hohe RabatteCoop bewirbt ausländische Ware als Schweizer Fleisch