Markteinbruch Schweizer Klimaschutz-Stiftung baut zahlreiche Jobs ab

SDA

26.8.2025 - 06:40

Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels durchlebten laut der Stiftung Myclimate zuletzt turbulente Zeiten. (Archivbild)
Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels durchlebten laut der Stiftung Myclimate zuletzt turbulente Zeiten. (Archivbild)
Keystone

Die Klimaschutz-Stiftung Myclimate muss sparen und streicht rund zehn Prozent ihrer Stellen. Gründe sind ein Einbruch im Markt für Emissionsreduktionen und wachsende Kritik an einzelnen Projekten.

Keystone-SDA

26.08.2025, 06:40

26.08.2025, 08:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Myclimate baut bis Ende Jahr rund zehn Prozent der Stellen ab.
  • Kündigungen werden weitgehend vermieden, Abgänge nicht ersetzt.
  • Gründe sind wirtschaftlicher Druck und eine schwierige Lage im Markt für Klimaprojekte.
Mehr anzeigen

Die Stiftung zur Förderung von Klimaschutzprojekten Myclimate wird bis Ende Jahr rund zehn Prozent der Stellen streichen. Ende 2024 waren knapp 200 Mitarbeitende für die Stiftung tätig, wie Co-Geschäftsleiter Kai Landwehr zum Schweizer Radio und Fernsehen sagte.

Auf Kündigungen habe Myclimate weitestgehend verzichtet und beispielsweise Abgänge nicht neu besetzt, sagte Landwehr in einem Interview mit SRF vom Dienstagmorgen. Einige Mitarbeitenden hätten die Stiftung auch freiwillig verlassen.

«Aus wirtschaftlichen Gründen haben wir seit Beginn des Jahres teilweise durchaus sehr starke Einsparungen vor allem im Kostenbereich vornehmen müssen», sagte Landwehr. Die Leitung der Stiftung wird zentralisiert, die Verantwortlichen in der Schweiz und Österreich müssen gehen, wie aus dem Interview hervorging.

Teils «nicht zu Unrecht in Kritik» geratene Projekte

2022 habe der Markt mit dem Verkauf von Emissionsreduktionen einen Höhepunkt erreicht. Angebote zur Bekämpfung des Klimawandels hätten in den letzten zwei Jahren turbulente Zeiten erlebt, sagte Landwehr.

Betroffen seien auch andere Organisationen, die Klimaschutzprojekte umsetzen. «Teilweise sind Angebote stark diskutiert worden und manchmal auch gar nicht zu Unrecht in die Kritik geraten», sagte der Co-Geschäftsleiter. Andere Angebote, die aufgrund einer neuen Gesetzgebung erstellt worden seien, seien durch revidierte Gesetze gebremst worden.

Myclimate spüre auch, dass Unternehmen ihre Engagements zum Klimaschutz kritisch hinterfragten, «manchmal auch durchaus berechtigterweise», sagte Landwehr. Wenn dann noch eine wirtschaftliche Lage hinzukomme, die für Unternehmen nicht einfach sei, würden solche Engagements zurückgehen.

