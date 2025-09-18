Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild) Mark Baker/AP/dpa

Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts. Doch nach dem Taucher geht es bereits wieder aufwärts.

DPA, Stefan Michel dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Zinsentscheid des Fed taucht der Goldpreis. Die Feinunze verliert rund 22 Dollar – bei einem Preis von rund 3640 Dollar.

Nach einem kurzzeitigen Rekordhoch fiel der Goldpreis deutlich, erholte sich jedoch im Tagesverlauf teilweise. Der Goldpreis hat in den letzten Monaten immer wieder Rekordhöhen erreicht.

Trotz politischem Druck zeigte sich der geldpolitische Rat der Fed weitgehend geschlossen, was als Zeichen stabiler geldpolitischer Entscheidungsfindung gewertet wird. Mehr anzeigen

Rechtlicher Hinweis

Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Der Goldpreis ist nach dem Rekordhoch im Anschluss an den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutlich gefallen. Am Donnerstagmorgen wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3637 US-Dollar gehandelt und damit etwa 22 Dollar tiefer als am Vortag. Umgerechnet kostet eine Unze 3084 Euro.

Am Vorabend war die Notierung kurz auf ein Rekordhoch bei 3707,57 Dollar gestiegen, nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt und weitere Zinsschritte angekündigt hatte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf sinkende Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall.

Im Tagesverlauf zeigt der Goldpreis allerdings bereits Tendenz zur Erholung. Die Flucht ins Gold scheint gebremst, aber nicht gestoppt.

Böses Erwachen für Anleger*innen mit grossen Goldbeständen: Der Preis für das Edelmetall stürzt nach dem Zinsentscheid des Fed ab. Doch es zeigen sich auch Zeichen der Erholung. Finanzen.net

Börsianer hatten die Senkung des Leitzinses in die Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent erwartet. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit einer Gegenstimme gefallen. Nur ein Notenbanker hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Dabei handelte es sich um den Trump-Vertrauten Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde.

«US-Notenbanker geschlossener als befürchtet»

Nach Einschätzung von Experten der DekaBank zeigt das Abstimmungsergebnis, dass die US-Notenbanker geschlossener sind als zuletzt befürchtet. «Die Hürde für eine schnelle Politisierung des geldpolitischen Rates ist (noch) hoch». Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder und vehement eine deutliche Zinssenkung gefordert und Fed-Chef Jerome Powell persönlich attackiert.

Im Jahresverlauf hatten geopolitische Risiken, die Sorge über mögliche Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung und die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA den Goldpreis immer weiter in die Höhe getrieben. In dieser Zeit hat das Edelmetall mittlerweile etwa 40 Prozent an Wert gewonnen.