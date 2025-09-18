  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schock für Anleger*innen Goldpreis sinkt deutlich nach Fed-Zinssenkung

dpa

18.9.2025 - 10:25

Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Mark Baker/AP/dpa

Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts. Doch nach dem Taucher geht es bereits wieder aufwärts.

,

DPA, Stefan Michel

18.09.2025, 10:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Zinsentscheid des Fed taucht der Goldpreis. Die Feinunze verliert rund 22 Dollar – bei einem Preis von rund 3640 Dollar.
  • Nach einem kurzzeitigen Rekordhoch fiel der Goldpreis deutlich, erholte sich jedoch im Tagesverlauf teilweise. Der Goldpreis hat in den letzten Monaten immer wieder Rekordhöhen erreicht.
  • Trotz politischem Druck zeigte sich der geldpolitische Rat der Fed weitgehend geschlossen, was als Zeichen stabiler geldpolitischer Entscheidungsfindung gewertet wird.
Mehr anzeigen
Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Der Goldpreis ist nach dem Rekordhoch im Anschluss an den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutlich gefallen. Am Donnerstagmorgen wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3637 US-Dollar gehandelt und damit etwa 22 Dollar tiefer als am Vortag. Umgerechnet kostet eine Unze 3084 Euro.

Am Vorabend war die Notierung kurz auf ein Rekordhoch bei 3707,57 Dollar gestiegen, nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt und weitere Zinsschritte angekündigt hatte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf sinkende Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall.

Im Tagesverlauf zeigt der Goldpreis allerdings bereits Tendenz zur Erholung. Die Flucht ins Gold scheint gebremst, aber nicht gestoppt.

Böses Erwachen für Anleger*innen mit grossen Goldbeständen: Der Preis für das Edelmetall stürzt nach dem Zinsentscheid des Fed ab. Doch es zeigen sich auch Zeichen der Erholung.
Böses Erwachen für Anleger*innen mit grossen Goldbeständen: Der Preis für das Edelmetall stürzt nach dem Zinsentscheid des Fed ab. Doch es zeigen sich auch Zeichen der Erholung.
Finanzen.net

Börsianer hatten die Senkung des Leitzinses in die Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent erwartet. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit einer Gegenstimme gefallen. Nur ein Notenbanker hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Dabei handelte es sich um den Trump-Vertrauten Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde.

Neuer Rekord aufgestellt. Warum der Goldpreis ausgerechnet jetzt explodiert

Neuer Rekord aufgestelltWarum der Goldpreis ausgerechnet jetzt explodiert

«US-Notenbanker geschlossener als befürchtet»

Nach Einschätzung von Experten der DekaBank zeigt das Abstimmungsergebnis, dass die US-Notenbanker geschlossener sind als zuletzt befürchtet. «Die Hürde für eine schnelle Politisierung des geldpolitischen Rates ist (noch) hoch». Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder und vehement eine deutliche Zinssenkung gefordert und Fed-Chef Jerome Powell persönlich attackiert. 

Im Jahresverlauf hatten geopolitische Risiken, die Sorge über mögliche Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung und die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA den Goldpreis immer weiter in die Höhe getrieben. In dieser Zeit hat das Edelmetall mittlerweile etwa 40 Prozent an Wert gewonnen.

Meistgelesen

Gilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist sich «nicht so sicher»
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
«Lächerlich korrupt»: Trumps krummer Deal mit den Emiraten

Videos aus dem Ressort

Rekord-Razzia gegen den Tierhandel in Brasilien – Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Rekord-Razzia gegen den Tierhandel in Brasilien – Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Brasilien landet einen historischen Schlag gegen den illegalen Tierhandel. Bei der grössten Razzia aller Zeiten wurden Hunderte exotische Tiere befreit. Wie geschickt die Händler vorgehen – im Video von blue News.

17.09.2025

Bogotá zeigt, wie’s geht – So unterschiedlich kämpfen Schweizer Städte gegen die Taubenplage

Bogotá zeigt, wie’s geht – So unterschiedlich kämpfen Schweizer Städte gegen die Taubenplage

Tauben gehören zu jeder Stadt – und doch sorgen sie für Ärger. Seit einem Jahr zeigt Bogotá, dass sich selbst hartnäckige Stadttauben in den Griff bekommen lassen. In der Schweiz gehen Städte sehr unterschiedlich vor.

16.09.2025

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

In einem Interview zu einem angeblichen Geburtstagsbrief an Jeffrey Epstein weist Donald Trump die Vorwürfe entschieden zurück. Er betont, die Unterschrift stamme nicht von ihm.

10.09.2025

Rekord-Razzia gegen den Tierhandel in Brasilien – Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Rekord-Razzia gegen den Tierhandel in Brasilien – Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Bogotá zeigt, wie’s geht – So unterschiedlich kämpfen Schweizer Städte gegen die Taubenplage

Bogotá zeigt, wie’s geht – So unterschiedlich kämpfen Schweizer Städte gegen die Taubenplage

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nachhaltigkeit. Abkommen für nachhaltigeren Handel schafft erste Hürde

NachhaltigkeitAbkommen für nachhaltigeren Handel schafft erste Hürde

Von Hollywood zur Realität. «Red Sparrow» soll russische Top-Agentin sein – und Marsalek-Partnerin

Von Hollywood zur Realität«Red Sparrow» soll russische Top-Agentin sein – und Marsalek-Partnerin

Neue Studie. Ein neuer Welpe in der Familie bringt hohe Belastung für Frauen

Neue StudieEin neuer Welpe in der Familie bringt hohe Belastung für Frauen