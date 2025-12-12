Interior des Classic Standard in den Nachtzügen von European Sleeper. European Sleeper

Ein neuer Nachtzug soll ab Sommer quer durch Europa rollen – von Mailand über Bern bis Amsterdam und Brüssel. Noch bremst die Bürokratie, aber der Anbieter zeigt sich zuversichtlich.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Unternehmen European Sleeper plant ab Juni dreimal pro Woche eine Nachtzugverbindung Mailand–Bern–Brüssel/Amsterdam.

Für die Fahrt durch die Schweiz ist (noch) eine Kooperation mit einer inländischen Bahngesellschaft nötig. Die Gespräche laufen.

Der Fahrplan ist in Abstimmung, der Ticketverkauf soll im Januar oder Februar starten. Mehr anzeigen

Ein neuer Nachtzug soll ab Juni Bern mit Brüssel und Amsterdam sowie Mailand verbinden. Ein privater Nachtzuganbieter will dreimal pro Woche und Richtung die Strecke durch die Schweiz anbieten. Für eine solche Verbindung muss das ausländische Bahnunternehmen gemäss dem Bund eine Kooperation mit einem inländischen Bahnunternehmen eingehen.

Die geplanten Zwischenhalte von Nordwesteuropa nach Norditalien sind unter anderem Köln, Bern, Brig und Stresa am Lago Maggiore, wie das niederländisch-belgische Nachtzugunternehmen European Sleeper diese Woche mitteilte. In der Schweiz folge der Zug der historischen Simplonstrecke.

Um sowohl Brüssel als auch Amsterdam anfahren zu können, werde der Zug aus Süden kommend in Deutschland geteilt. In die andere Fahrtrichtung würden die Zugteile aus der belgischen und der niederländischen Hauptstadt kommend in Deutschland zusammengeführt.

BAV: Kooperation mit Schweizer Bahngesellschaft nötig

Damit ein ausländischer Personenzug durch die Schweiz fahren kann, muss das dahinterstehende Unternehmen eine Kooperation mit einer inländischen Bahngesellschaft eingehen, wie ein Sprecher des Bundesamts für Verkehr (BAV) sagte. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Zug in der Schweiz Halt mache oder lediglich durch das Land fahre.

Chris Engelsman, Mitbegründer von European Sleeper, bestätigte, dass er derzeit im Kontakt mit den Schweizer Behörden sei, um eine Genehmigung für die Nutzung des Bahnnetzes zu erhalten und um Passagiere innerhalb der Schweiz transportieren zu dürfen.

Auf Anfrage teilten die SBB mit, dass sie keine Kooperation mit European Sleeper für die geplante Verbindung eingegangen seien. Sie nähmen die Pläne zur Kenntnis.

Eine wie die von European Sleeper angestrebte Verbindung mit Halt in der Schweiz wäre aber mit dem aktualisierten Landverkehrsabkommen in Zukunft auch ohne Kooperation möglich, wie der Sprecher des BAV anfügte. Das Abkommen ist Teil des ausgehandelten Vertragspakets zwischen der Schweiz und der EU. Es befindet sich derzeit im Ratifizierungsprozess.

Drei Verbindungen pro Woche

Der endgültige Fahrplan der Nord-Süd-Verbindung werde derzeit mit den jeweiligen Infrastrukturbetreibern in den einzelnen Ländern abgestimmt, schrieb European Sleeper weiter. Der Ticketverkauf soll im Januar oder Februar starten.

European Sleeper nahm gemäss eigenen Angaben 2023 den Betrieb auf. Das Nachtzugunternehmen bietet unter anderem Strecken aus Belgien und den Niederlanden nach Berlin, Dresden und Prag an.