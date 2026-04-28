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«Wir lagen falsch» Wirtschafts-Magnant warnt jetzt vor «grösster Energiekrise aller Zeiten»

SDA

28.4.2026 - 11:21

Der Eurogruppen-Chef befürchtet grössere Ausfälle bei Öl und Gas als in früheren Krisen etwa in den 1970er Jahren oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs. (Archivbild)
Der Eurogruppen-Chef befürchtet grössere Ausfälle bei Öl und Gas als in früheren Krisen etwa in den 1970er Jahren oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs. (Archivbild)
Keystone

Der Konflikt im Nahen Osten könnte weit grössere Folgen haben als bisher angenommen: Der Präsident der Eurogruppe warnt vor einer historischen Energiekrise – mit spürbaren Auswirkungen auch für Europa.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

28.04.2026, 11:21

28.04.2026, 11:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Lage im Nahen Osten könnte laut Eurogruppe eine der grössten Energiekrisen überhaupt auslösen.
  • Besonders kritisch ist die Situation rund um die Strasse von Hormus, eine Schlüsselroute für Öl und Gas.
  • Die Folgen könnten weit über Energie hinausgehen und die Weltwirtschaft nachhaltig verändern.
Mehr anzeigen

Wegen der Lage im Nahen Osten droht der Welt nach Ansicht des Präsidenten der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, eine historische Notlage.

«Wenn die Strasse von Hormus nicht rasch wieder vollständig geöffnet wird, hat diese Krise das Potenzial, die grösste Energiekrise überhaupt zu werden», sagte Pierrakakis in Athen. Die Ausfälle bei Öl und Gas könnten grösser sein als in früheren Krisen etwa in den 1970er Jahren oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs.

Folgen für Wirtschaft und Verbraucher

Die Auswirkungen würden weit über den Energiesektor hinausgehen, sagte Pierrakis bei einer Veranstaltung am Montagabend. Auch wichtige Rohstoffe wie Düngemittel oder petrochemische Produkte könnten knapp werden. Besonders betroffen sei Asien, doch auch in Europa seien die Folgen bereits spürbar – vor allem durch steigende Energiepreise.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Die EU versuche gegenzusteuern, sagte Pierrakakis. Geplant seien gezielte und befristete Hilfen für Bürger und Unternehmen. Wichtig sei dabei, dass wirtschafts- und geldpolitische Massnahmen gut aufeinander abgestimmt werden.

Die aktuelle politische Lage spiele wieder eine deutlich grössere Rolle in der internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik. «Wir erleben eine sehr starke Rückkehr der Geopolitik», sagte Pierrakakis.

Globalisierung neu bewertet

Früher habe seine Generation geglaubt, dass Globalisierung und neue Technologien geografische Faktoren weniger wichtig machen würden. «Wir lagen falsch», sagte er. Heute werde die Weltwirtschaft stärker davon geprägt, wie sich Macht zwischen Regionen verschiebt, wie schnell sich Technologien entwickeln und welche Rolle neue Akteure neben Staaten spielen.

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