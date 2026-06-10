Neue Angriffe zwischen dem Iran und den USA haben die Finanzmärkte aufgeschreckt. An den wichtigsten Börsen Asiens gerieten vor allem Technologieaktien unter Druck, während die Ölpreise erneut anzogen.
Keystone-SDA
10.06.2026, 07:57
10.06.2026, 08:07
SDA
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Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch deutlich nachgegeben.
Belastet wurden die Börsen durch neue militärische Eskalationen zwischen dem Iran und den USA sowie steigende Ölpreise.
Anleger fürchten, dass höhere Energiepreise die Inflation antreiben und Zinssenkungen verzögern könnten.
Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Belastet wurden die Börsen vor allem von Kursverlusten bei Technologiewerten sowie neuen Kriegshandlungen im Nahen Osten, die auch die Ölpreise wieder steigen liessen.
Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor zeitweise rund 6 Prozent. Auch der japanische Nikkei sowie die Börsen in Taiwan, China und Hongkong lagen ebenfalls zwischen rund 1 und 2 Prozent im Minus. Einzige grössere Ausnahme war Jakarta, wo die Aktienkurse nach einer überraschenden Zinserhöhung der indonesischen Notenbank zulegten.
Am Ölmarkt verteuerte sich Rohöl wieder leicht. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent stieg auf knapp 92 Dollar.
Augen auf Inflation
Auslöser waren neue iranische Angriffe auf US-Stützpunkte in der Golfregion als Reaktion auf militärische Aktionen entlang der Strasse von Hormus. Zuvor hatten die USA nach einem Abschuss eines Helikopters neue Angriffe auf den Iran geflogen. Die Hoffnung auf eine rasche Entspannung des Konflikts erhielt damit einen Dämpfer.
Anleger befürchteten, dass die seit Beginn des Nahost-Kriegs gestiegenen Ölpreise die Inflation weiter anheizen könnten. Dadurch könnte die US-Notenbank Fed gezwungen sein, die Zinsen erneut anzuheben oder länger auf hohem Niveau zu belassen. Im Fokus stehen zur Wochenmitte deshalb die US-Inflationsdaten vom Nachmittag.
Besonders Technologiewerte gerieten zuletzt unter Druck, da höhere Zinsen Investitionen und Konsumausgaben bremsen könnten. Marktbeobachter verweisen zudem auf die hohen Bewertungen vieler KI- und Halbleiterfirmen nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate.
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und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
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