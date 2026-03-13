Die Hunziker Logistics AG spürt die Auswirkungen des Iran-Konflikts direkt. Bild: Hunziker Logistics

Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Steigende Ölpreise verteuern Diesel und Benzin – und setzen besonders kleine bis mittelgrosse Transportfirmen unter Druck.

Der Krieg im Nahen Osten treibt die Öl- und Treibstoffpreise nach oben, was Transportunternehmen in der Schweiz stark belastet.

Das KMU Hunziker Logistics AG spürt die höheren Dieselpreise deutlich.

Effizienter Routenplanung und sparsamer Fahrweise sollen die Kosten eingrenzen.

Grosse Unternehmen wie Migros und SBB sehen derzeit noch keine direkten Auswirkungen, beobachten die Situation jedoch wegen möglicher steigender Transport- und Rohstoffkosten genau. Mehr anzeigen

Der laufende Krieg im Nahen Osten beeinflusst die Weltwirtschaft und somit auch die Schweiz: Der Ölpreis steigt, die Märkte schwanken und die Sicherheit in vielen Ländern steht auf der Kippe.

In der Schweiz spürt man den Krieg vor allem im Portemonnaie. Autofahrer zahlen mehr für Benzin und Diesel. Doch nicht nur private Verkehrsteilnehmende spüren die Teuerung. Transportunternehmen spüren die Auswirkungen besonders und müssen draufzahlen. Sie transportieren täglich Ware von A nach B und müssen dementsprechend oft nachtanken. Wie stark spüren die Transportunternehmen die Auswirkungen und was bedeutet das nun für sie? blue News fragt bei der Logistikfirma Hunziker Logistics AG nach. Robin Holliger, Leiter Transport und Logistik und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt: «Die Teuerung ist für unser Unternehmen sehr stark spürbar. Die steigenden Treibstoffpreise haben einen grossen Einfluss auf die Transportbranche, da Diesel einer der wichtigsten Kostenfaktoren im täglichen Betrieb ist.»

Weiter sagt er: «Unsere Lastwagen sind täglich viele Kilometer unterwegs, weshalb bereits kleine Preissteigerungen beim Treibstoff zu deutlich höheren Gesamtkosten führen.»

Der Tank bei den Lastwagen der Hunziker Logistics AG fasst ein Volumen von 500 Litern. Vor dem Konflikt kostete ein Liter Diesel im Schnitt 1,90 Franken. Jetzt sind die Preise im Schnitt um 20 bis 30 Rappen gestiegen. Rechnet man das aus, kommt man auf Mehrkosten pro Tankladung von im Schnitt 150 Franken.

Die Hunziker Logistics AG besitzt 16 Fahrzeuge und führt pro Tag mindestens 12 Fahrten durch. Holliger sagt: «In unserem Unternehmen sind täglich rund 14 Lastwagen auf der Strasse unterwegs. Jeder dieser Lastwagen legt durchschnittlich etwa 350 Kilometer pro Tag zurück. Pro 100 Kilometer verbraucht ein Lastwagen etwa 28 Liter. Hochgerechnet verbraucht also ein Lastwagen rund 100 Liter pro Tag, beziehungsweise einen Fünftel Tank. Die genaue Anzahl der Fahrten kann je nach Aufträgen und Transportstrecken variieren.»

Kunden bekommen Treibstoffzuschlag verrechnet

Doch wer zahlt die höheren Kosten? Holliger sagt: «Um die steigenden Treibstoffpreise auszugleichen, verrechnen wir unseren Kunden einen sogenannten Treibstoffzuschlag.» Dieser Zuschlag werde nicht willkürlich festgelegt, sondern richte sich nach den Vorgaben des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands (ASTAG). Holliger erklärt: «Die ASTAG veröffentlicht Richtwerte, anhand derer Transportfirmen den Treibstoffzuschlag berechnen können.» Dadurch werde sichergestellt, dass die Kosten fair und transparent weitergegeben werden. Auf einem Teil der Mehrkosten bleibt das Logistikunternehmen aber trotzdem sitzen.

Holliger sieht aber Alternativen, wie man um die höheren Treibstoffkosten herum manövrieren könnte. Die Firma ergreift folgende Massnahmen: Einerseits vergleiche man regelmässig die Preise verschiedener Treibstoffanbieter, um möglichst günstig einkaufen zu können. «Andererseits spielt, wie auch im Normalzustand, die Routenplanung eine wichtige Rolle. Unsere Disposition plant die Transporte so effizient wie möglich, damit unnötige Fahrten vermieden werden», sagt er. Und weiter: «Auch die Chauffeure tragen immer dazu bei, indem sie eine möglichst wirtschaftliche Fahrweise einhalten und optimale Strecken wählen.» Durch diese Massnahmen könne der Treibstoffverbrauch reduziert und damit Kosten eingespart werden.

Migros und SBB spüren noch nichts

Wie sieht es bei den grossen Logistikunternehmen aus? blue News fragt bei der Migros nach. Auf Anfrage sagt die Leiterin Medienstelle, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, durch globale Entwicklungen steige der Ölpreis stark an, was indirekt Auswirkungen auf Transport- und Produktionskosten bei der Migros haben könnte. Die Migros beobachte weiterhin die Situation.

blue News fragt auch bei den SBB nach. Auf Anfrage sagt eine Sprecherin: «Da unser Bahnnetz praktisch nur durch Strom betrieben wird, betrifft uns der steigende Ölpreis nicht.» Zudem würde der Strom zu einem grossen Teil selber bei den SBB produziert werden. Somit müsse kein Strom von anderen Anbietern oder gar aus dem Ausland eingekauft werden.