Bald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie

Der Nahost-Konflikt macht sich auch in der Schweiz bemerkbar. KEYSTONE

Die Eskalation im Nahen Osten hat unmittelbare wirtschaftliche Folgen: Steigende Energiepreise, schwächelnde Airline-Aktien und ein stärkerer Dollar könnten auch Schweizer Haushalte und Unternehmen belasten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den Militärschlägen der USA und Israel gegen den Iran mit der Tötung von Ali Chamenei reagieren die Märkte nervös, während Teheran Vergeltung ankündigt und bereits zurückgeschlagen hat.

Der Ölpreis stieg stark an, Benzin- und Heizölpreise zogen auch in der Schweiz deutlich an, und bei einer Eskalation in der Strasse von Hormus drohen weitere Preisschübe mit globalen Inflationsfolgen.

An den Börsen gerieten vor allem Airline-, Tourismus- und Autoaktien unter Druck, während Gold als sicherer Hafen gefragt bleibt. Mehr anzeigen

Am 28. Februar haben die USA und Israel den Iran militärisch angegriffen – mit dem erklärten Ziel eines Regimewechsels. Bei den Attacken wurde Irans Religionsführer Ali Chamenei getötet. Teheran spricht von einer offenen Kriegserklärung, kündigte Vergeltung an – und hat bereits zurückgeschlagen.

Dies hat nicht nur auf die Politik und die Leben der Menschen vor Ort grosse Auswirkungen. Die Weltwirtschaft – und somit auch unsere Schweizer Wirtschaft – könnte unter dem Krieg leiden. Erste Symptome des Konflikts sind an der Börse erkennbar.

1. Heizöl und Benzin schiessen hoch

«Für die Konsumenten kann jetzt einiges teurer werden», erklärt Jeffrey Hochegger, Anlagestratege bei der Raiffeisen. Ein kritischer Punkt sei die Strasse von Hormus. Diese Meerenge ist ein globales Nadelöhr: Rund 20 bis 25 Prozent des weltweiten Erdöls und Flüssigerdgases (LNG) werden über diesen Seeweg transportiert. Eine Eskalation oder gar Blockade hätte gravierende Folgen für die Weltwirtschaft. Zurzeit ist jedoch nicht klar, wie es mit der Strasse von Hormus weitergeht.

Auswirkungen sind jetzt schon spürbar. Hochegger sagt: «Die Benzinpreise steigen und auch die Heizkosten werden teurer.» Das habe man schon beim Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine gesehen. Auch da wurden zügig die Benzinpreise in der Schweiz angepasst.

Wirft man jetzt einen Blick auf die Preise, ist festzustellen: Heizöl steigt vom 1. März auf den 2. März von 99,42 auf 110,49 Franken pro Liter. Im Moment liegt der Benzinpreisindex bei 1,68 Franken pro Liter für Bleifrei 95. Ein Unterschied zum Vormonat ist keiner zu erkennen Aber: Die Coop-Tankstellen haben aber bereits ihre Preise gesteigert und liegen nun bei 1,75 Franken pro Liter Bleifrei.

2. Airlines sinken an der Börse

Nicht nur bei Benzin und Heizöl sieht Hochegger eine Preissteigerung für Konsumenten. «Die Tourismusbranche wird sicherlich die Kosten auf die Konsumenten abwälzen. Airline-Aktien wie Lufthansa sind an der Börse unter Druck.» Die Lufthansa-Titel verlieren knapp sieben Prozent. Auch die Delta-Airline verzeichnet einen Verlust von 6,8 Prozent. Emirates verzeichnete in den letzten fünf Tagen einen Verlust von 3 Prozent.

Doch nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden zeichnen sich die Auswirkungen des Konflikts ab. Hochegger sagt: «Die Autoindustrie dürfte an der Börse ebenfalls Einbussen erzielen.» So stehe beispielsweise Stellantis bei minus 4,28 Prozent. Der Autohersteller, mit Marken wie Fiat, Opel und Jeep, leidet unter den steigenden Rohstoffpreisen. Die Auswirkungen können sich an der Börse wiederspiegeln.

3. An der Börse steigt Ölpreis, Gold bleibt sicher

Die Märkte reagierten sofort. Bereits am frühen Montagmorgen kostete ein Fass der Öl-Nordseesorte Brent rund 80 US-Dollar. Das entspreche einem Anstieg von etwa 10 Prozent seit vergangenem Freitag – und einer Verteuerung um 27 Prozent seit Jahresbeginn, so Hochegger.

Sollten die iranischen Revolutionsgarden die Strasse von Hormus schliessen, könnte der Ölpreis weiter kräftig steigen. Hochegger glaubt: «Ein Anstieg über hundert Dollar pro Fass ist im Falle einer kompletten und länger andauernden Schliessung der Strasse von Hormus denkbar.» Doch schon das aktuelle Niveau wirke inflationär: «Höhere Energiepreise treffen Konsumenten und Unternehmen weltweit – mit spürbaren konjunkturellen Einbussen», erklärt Hochegger.

Jeffrey Hochegger ist Anlagestratege bei der Raiffeisen. Er sieht eine klare Auswirkung des Konflikts im Iran auf die Schweizer Wirtschaft. raiffeisen.ch

Doch nicht überall an der Börse sieht es schlecht aus. «Gold bleibt als sicherer Hafen und Portfolio-Diversifikator gefragt. Die strukturell hohe Nachfrage erhält durch den Kriegsausbruch zusätzlichen Auftrieb», sagt Hochegger. Zwar sei kurzfristig auch hier mit stärkeren Schwankungen zu rechnen – doch die Erwartungen blieben auf steigende Kurse gerichtet.

4. US-Wirtschaft ist robust

Wie steht es um die USA? Hochegger sagt: «Der Dollar ist im Falle eines Krieges immer stark.» Diese Entwicklung sei aber zu relativieren, da der Dollar gegenüber dem Franken im vergangenen Jahr etwa 13 Prozent eingebüsst habe.

Die US-Wirtschaft hat sich als sehr robust gezeigt. Trotz Zöllen und Schwankungen wegen Angriffen in Venezuela und jetzt im Iran, stehen die Märkte stabil da. Hochegger sagt: «Der Ausblick der Unternehmen ist intakt, die US-Wirtschaft läuft gut, in Europa hat man die Inflation im Griff. Ich glaube also nicht, dass wir einen unmittelbaren Kurssturz sehen werden.» Eine grosse Unbekannte bleibe jedoch die Frage, was mit dem Ölpreis passiert.

Zusammengefasst: Die Verlierer sind ganz klar die Autoindustrie, die Tourismusindustrie mit den Airlines und die Transportindustrie bezüglich der Öl- und Gaspreise. Dennoch bleibt nun abzuwarten, wie sich die Preise entwickeln werden. «Anlegerinnen und Anleger sollten sich in nächster Zeit aber auf höhere Schwankungen einstellen.»