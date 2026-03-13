Nahostkrieg treibt Spritpreise in die Höhe – das steckt dahinter

Etzel-Park-Tankstellen regulieren die Preise und zwingen Konkurrenten ebenfalls ihre Benzinpreise zu senken. Etzel Park

Der Kriegsausbruch im Nahen Osten ist auch an den Tankstellen spürbar. Schuld ist der weltweite Ölpreis – aber nicht nur. Denn kleine Tankstellen drücken den Benzinpreis – und beeinflussen so die gesamte Region.

Der Krieg im Nahen Osten lässt die Ölpreise steigen, das spüren auch Autofahrer in der Schweiz. Doch wieso steigen die Preise und warum sind sind sie je nach Region unterschiedlich? Ein Tankstellenbesitzter erklärt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran treibt den weltweiten Ölpreis nach oben, wodurch auch in der Schweiz Benzin-, Diesel- und Heizölpreise steigen.

Neben dem Rohölpreis beeinflussen auch der Dollar-Wechselkurs, Transport- und Raffineriekosten sowie Steuern die Treibstoffpreise an Schweizer Tankstellen.

Laut Tankstellenbetreiber Michael Knobel können Preisbrecher-Tankstellen mit günstigeren Preisen Druck auf grosse Ketten ausüben, während die weitere Preisentwicklung stark vom Verlauf des Konflikts abhängt. Mehr anzeigen

Vor rund zwei Wochen starteten Israel und die USA Angriffe auf den Iran. Seitdem herrscht Krieg im Nahen Osten. Die Auswirkungen spüren die Menschen auch in der Schweiz. Denn seit sich die Lage in der Strasse von Hormus – die wichtigste Öl-Handelsroute zwischen den Arabischen Emiraten und dem Iran – zugespitzt hat, steigen hierzulande die Preise für Heizöl, Diesel und Benzin. Doch wieso?

Der wichtigste Treiber ist der weltweite Ölpreis. Dieser ist ausschlaggebend für die späteren Diesel- und Benzinpreise. Wenn der Preis für Rohöl steigt, wirkt sich das direkt auf die Preise an der Zapfsäule aus. Auch der Wechselkurs spielt eine Rolle, da Erdöl weltweit in US-Dollar gehandelt wird.

Wird der Schweizer Franken schwächer gegenüber dem Dollar, verteuert sich der Import von Treibstoffen. Zusätzlich beeinflussen Transport-, Raffinerie- und Steuerkosten den Preis, da der Benzinpreis in der Schweiz neben dem Einkaufspreis auch staatliche Abgaben und Logistikkosten enthält.

Preisbrecher-Tankstellen regeln den Preis

Die Rechnung bezahlt der Endkunde an der Zapfsäule. Aber nicht überall steigt der Preis gleich stark. Michael Knobel, Geschäftsführer von Etzelpark, schafft es mit seinem Unternehmen und seinen Tankstellen, den Treibstoff günstiger als an vielen anderen Orten anzubieten. Wie ist das möglich?

Eine Preisanpassung nach oben sei immer schnell gemacht, sagt Knobel zu blue News. Die Konkurrenz könne sogar leichter reagieren, da die Importeure oft eigene Tankstellen betreiben und somit direkt an diese liefern. «Sie können die Preise beliebig anpassen – ausser es ist eine Preisbrecher-Tankstelle in der Nähe», sagt Knobel. Preisbrecher-Tankstellen sind unabhängige private Tankstellen, die ihre Preise bewusst tiefer ansetzen als die grossen Ketten. Die Preise in der Schweiz seien zwar gestiegen, doch dort, wo eine günstigere Tankstelle steht, müsse die Konkurrenz ebenfalls den Preis drosseln, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Das habe man auch beim Ukrainekrieg beobachten können. «Ich hatte damals erst zwei Tankstellen», sagt Knobel. Deshalb seien die Preise im ganzen Land relativ hoch gewesen. «Jetzt habe ich acht Tankstellen in sieben Kantonen.» Dadurch verdichte sich der Raum, in dem Konkurrenten nicht ganz so hohe Preise verlangen können.

«Ich habe weniger Gier» Michael Knobel Geschäftsführer von Etzelpark

Was auffällt: Der Preis steigt schneller, als er sich erholt. Knobel erklärt: «Ich kaufe Benzin direkt beim Importeur. Ich kaufe eine Menge, die für sechs bis zehn Tage reicht.» Wenn das Öl knapper werde, steige der Preis automatisch. «Kaufe ich also jetzt für die nächste Woche ein und morgen wäre der Krieg vorbei, muss ich das Benzin dennoch verkaufen und den Einkaufspreis berücksichtigen.»

Knobel sagt, er könne aus drei Gründen einen besseren Preis anbieten: «Ich arbeite hypereffizient. Ich arbeite zudem mit einem KI-Agenten, den ich selber kreiert habe, in allen Prozessen. Damit kann ich Fehler vermeiden und alles optimieren.» Weiter sagt er: «Ich habe ein gewisses Marketing mit Transparenz aufgebaut und durch die Kundinnen und Kunden grosse Unterstützung erhalten.» Und zum letzten Punkt meint er: «Ich habe weniger Gier.»

Importeure bestimmen den Preis

Doch wie sieht es bei den grossen Ketten aus? Auf Anfrage von blue News schreibt Avia: «Die Avia Vereinigung weist eine Genossenschaftsstruktur auf und besteht aus insgesamt 10 unabhängigen Händler-Unternehmen der Energiebranche.» Diese würden die Preise an der Säule individuell nach den konkreten Beschaffungspreisen sowie lokalen und regionalen Marktgegebenheiten festsetzen. «Angaben zu den Säulenpreisen erhalten wir nicht.»

Shell antwortet gegenüber blue News wie folgt: «Bezüglich Preisentwicklung können wir aus wettbewerbsrechtlichen Gründen keine Auskunft geben.» Shell verweist weiter auf Avenergy Suisse. Auf die Frage, wieso Preise steigen, antwortet Avenergy: «Das lässt sich nicht allgemein sagen. Schwankungen können sehr unterschiedlich ausfallen; der Markt reagiert auf Krisen wie etwa Störungen der Versorgungswege oder eine Verminderung der Ölförderung relativ rasch.» Normalisiert sich die Lage, sinken jeweils auch die Preise wieder. Die gestiegenen Benzinpreise in der Schweiz und in Europa seien eine direkte Folge der steigenden Weltmarktpreise für Rohöl.

Wie schnell die Preise wieder sinken würden, hinge von der weiteren Entwicklung und von der Dauer des laufenden Krieges ab. «Eine Prognose zur Preisentwicklung wäre unseriös.»