Der Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke tritt zurück. Sein designierter Nachfolger Pablo Isla wird das Präsidium des Nahrungsmittelkonzerns per 1. Oktober übernehmen.
«Ich habe volles Vertrauen in die neue Führung. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Übergang zu beschleunigen», erklärte Bulcke laut einer Medienmitteilung des Konzerns. Dies sei der« richtige Zeitpunkt, um sich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen».
Es ist der zweite Paukenschlag beim Lebensmittelkonzern innert weniger Wochen. Am 1. September hat der Verwaltungsrat unter Bulckes Führung CEO Laurent Freixe per sofort entlassen. Er hatte eine Liebesbeziehung mit einer Mitarbeiterin nicht offen gelegt.