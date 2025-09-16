  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pablo Isla übernimmt am 1. Oktober Nestlé-Präsident Paul Bulcke tritt zurück

SDA

16.9.2025 - 18:22

Nach fast 50 Jahren bei Nestlé tritt Präsident Paul Bulcke zurück.
Nach fast 50 Jahren bei Nestlé tritt Präsident Paul Bulcke zurück.
sda (Archivbild)

Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke tritt zurück. Sein designierter Nachfolger Pablo Isla wird das Präsidium des Nahrungsmittelkonzerns per 1. Oktober übernehmen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

16.09.2025, 18:22

16.09.2025, 18:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke ist von seinem Posten zurückgetreten.
  • Sein Nachfolger wird Pablo Isla, der das Präsidium per 1. Oktober übernimmt.
  • Es ist bereits der zweite überraschende Wechsel beim Nahrungsmittelkonzern. Vor rund zwei Wochen wurde CEO Laurent Freixe entlassen.
Mehr anzeigen

Der Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke tritt zurück. Sein designierter Nachfolger Pablo Isla wird das Präsidium des Nahrungsmittelkonzerns per 1. Oktober übernehmen. 

«Ich habe volles Vertrauen in die neue Führung. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Übergang zu beschleunigen», erklärte Bulcke laut einer Medienmitteilung des Konzerns. Dies sei der« richtige Zeitpunkt, um sich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen».

Es ist der zweite Paukenschlag beim Lebensmittelkonzern innert weniger Wochen. Am 1. September hat der Verwaltungsrat unter Bulckes Führung CEO Laurent Freixe per sofort entlassen. Er hatte eine Liebesbeziehung mit einer Mitarbeiterin nicht offen gelegt.

Mehr in Kürze.

Meistgelesen

Streit um Dorfbrunnen eskaliert – Gemeinderätin des Amts enthoben
Mit einem einzigen Bild werden WhatsApp-Nutzer ausspioniert
Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast
Trump nennt König Charles «Prinz» +++ Papst betet für Charlie Kirk
«Schlechte Nachrichten» – hier gesteht der Kirk-Mörder seine Tat