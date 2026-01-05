  1. Privatkunden
Rückruf auch in der Schweiz Hunderte Nestlé-Produkte könnten mit Gift belastet sein

SDA

5.1.2026 - 15:05

Nestlé ruft hunderte Baby-Produkte zurück.
Nestlé

Nestlé hat in einer der grössten Rückrufaktionen der Firmengeschichte in mehreren Ländern, darunter die Schweiz, Säuglingsnahrung zurückgerufen. Die Produkte könnten mit einem bakteriellen Toxin belastet sein.

,

Keystone-SDA, Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nestlé ruft weltweit vorsorglich zahlreiche Babynahrungs-Produkte zurück. Auch die Schweiz ist betroffen.
  • In einem Zuliefererbetrieb war es zu einer Verunreinigung gekommen: Dadurch könnten Produkte mit einem bakteriellen Toxin verunreinigt sein.
  • Der Giftstoff Cereulid ist bereits in zwei Chargen in Österreich nachgewiesen worden.
Mehr anzeigen

Betroffen sind unter anderem die bekannte Marke Beba sowie Spezialprodukte wie Alfamino: Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat einen gross angelegten Produktrückruf von Säuglingsnahrung gestartet. Eltern wurden aufgefordert, die betroffenen Produkte aus bestimmten Chargen nicht mehr zu verwenden.

Der Rückruf zielte nach Unternehmensangaben zunächst auf Produkte, die unter anderem in Deutschland und Österreich verkauft wurden. Später wurde bekannt, dass auch die Schweiz betroffen ist, wie eine Sprecherin gegenüber blue News bestätigte.

Betroffene Konsumenten werden gebeten, sich wegen Umtausch oder Rückerstattung mit Nestlé Schweiz in Verbindung zu setzen (Telefon: 0800 55 44 66 oder www.nestle.ch/de/info). Falls dies nicht möglich ist, sollen die Produkte in die Verkaufsstelle zurückgebracht werden, wo sie erworben wurden.

Betroffen sind unter anderem folgende Produkte und Chargen (Auswahl):

  • BEBA Bio 1 (800 g) – Charge 53210017C1, MHD 30.11.2027
  • BEBA Comfort (800 g) – mehrere Chargen mit MHD zwischen 04.11.2026 und 19.03.2027
  • BEBA OPTIPRO PRE (800 g) – Charge 51720346AD, MHD 30.06.2027
  • BEBA OPTIPRO 1 (800 g) – Charge 51720346AE, MHD 30.06.2027
  • BEBA Expert HA 1 (800 g) – Charge 51690742F3, MHD 30.06.2027
  • BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 (32×90 ml) – Charge 53020742C1, MHD 29.10.2026
  • BEBA Supreme 1 (800 g) – mehrere Chargen mit MHD bis 30.06.2027
  • Die komplette Liste der betroffenen Produkte findest du hier.
Mehr anzeigen

Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten, die betroffenen Produkte nicht zu verwenden und den Rückrufhinweisen zu folgen.

Nestlé publizierte am Montag in den entsprechenden Ländern öffentliche Hinweise mit Listen der betroffenen Chargen. Krankheitsfälle im Zusammenhang mit dem Verzehr sind bislang nicht bekannt. 

Zwei Proben in Österreich verunreinigt

In Österreich wurden den Angaben zufolge bei behördlichen Kontrollen in zwei Chargen geringe Mengen von Cereulid festgestellt. Das Toxin wird vom Mikroorganismus Bacillus Cereus produziert.

Der hitzebeständige Giftstoff kann Übelkeit und Erbrechen auslösen, vermehrt sich im Produkt jedoch nicht weiter. Nach Angaben des österreichischen Gesundheitsministeriums besteht aufgrund der sehr niedrigen Konzentrationen keine Gesundheitsgefährdung.

Nestlé hatte bereits über die Weihnachtsfeiertage einen stillen Rückruf durchgeführt und die betroffenen Produkte aus den Regalen entfernt. Am Montag folgte nun ein öffentlicher Rückruf. Mitte Dezember 2025 hatte Nestlé bereits präventive Rückrufe von Babymilchpulvern in mehreren europäischen Ländern – darunter Frankreich, Finnland und Dänemark – bekannt gegeben.

Laut österreichischen Behörden betrifft der Rückruf mehr als 800 Produkte aus über zehn Werken weltweit. Ursache sei ein technischer Reinigungsdefekt in einem Zulieferbetrieb, durch den es im Dezember zu einer Verunreinigung eines Inhaltsstoffes gekommen sei. 

Analysten sehen geringes Risiko

Analysten stuften den Vorfall in ersten Kommentaren für Nestlé nicht als gravierend ein. Das Ausmass des Vorfalls erkläre sich vor allem aus der globalen Produktions- und Vertriebsstruktur von Nestlé, nicht aus der Schwere des Risikos, schrieb die Helvetische Bank in einem Kommentar.

Insgesamt wird der Vorfall als operativ bereinigt und aus Risiko-, Regulierungs- und Reputationssicht als beherrschbar eingeschätzt. «Unangenehm bleibt der Vorfall für Nestlé natürlich trotzdem.»

