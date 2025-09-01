Der Verwaltungsrat von Nestlé hat ihren CEO Laurent Freixe per sofort entlassen. Der Schritt folgt auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin.
Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoss gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilt.
Die Untersuchung gegen Freixe wurde unter Aufsicht des abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Paul Bulcke und des designierten neuen Verwaltungsratspräsidenten Pablo Isla geführt.
Bulcke bezeichnet die Absetzung als eine «notwendige Entscheidung», wie es in der Medienmitteilung heisst.
Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé. Er begann seine Karriere bei dem Unternehmen 2001 in der internen Revision. Vor einem Jahr wurde er zum Nespresso-Chef ernannt. Seit Anfang Januar sitzt Navratil in der Konzernleitung.
Freixe hatte erst im September 2024 die Führung bei Nestlé übernommen und damals den deutschen Manager und früheren Fresenius-Chef Mark Schneider abgelöst.