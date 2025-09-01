Nestlé entlässt CEO Laurent Freixe

Wegen einer Liebesaffäre mit einer Untergebenen entlassen: Der bisherige Nestlé-Chef Laurent Freixe. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (Archivbild)

Der Verwaltungsrat von Nestlé hat CEO Laurent Freixe per sofort entlassen. Ihm wurde eine nicht offengelegte Liebesbeziehung mit einer Untergebenen zum Verhängnis.

Keystone-SDA, Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nestlé hat CEO Laurent Freixe per sofort abgesetzt.

Grund ist eine nicht offengelegte Liebesbeziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin.

Freixes Nachfolger wird der bisherige Nespresso-Chef Philipp Navratil. Mehr anzeigen

Der Verwaltungsrat von Nestlé hat ihren CEO Laurent Freixe per sofort entlassen. Der Schritt folgt auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin.

Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoss gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilt.

Nespresso-Chef Philipp Navratil wird Nachfolger

Die Untersuchung gegen Freixe wurde unter Aufsicht des abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Paul Bulcke und des designierten neuen Verwaltungsratspräsidenten Pablo Isla geführt.

Bulcke bezeichnet die Absetzung als eine «notwendige Entscheidung», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Zum neuen Konzernchef ernannte der Verwaltungsrat Nespresso-Chef Philipp Navratil. Das Gremium betonte, die strategische Ausrichtung bleibe unverändert, man wolle aber das Tempo bei Wachstum und Effizienz steigern.

Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé. Er begann seine Karriere bei dem Unternehmen 2001 in der internen Revision. Vor einem Jahr wurde er zum Nespresso-Chef ernannt. Seit Anfang Januar sitzt Navratil in der Konzernleitung.

Freixe hatte erst im September 2024 die Führung bei Nestlé übernommen und damals den deutschen Manager und früheren Fresenius-Chef Mark Schneider abgelöst.