Nach Knall bei Lebensmittel-Multi Dieser Schweizer wird jetzt neuer Nestlé-Boss

Sven Ziegler

2.9.2025

Philipp Navratil übernimmt überraschend den Chefposten bei Nestlé. Der 49-jährige Schweizer gilt als Architekt des globalen Kaffeegeschäfts des Konzerns und soll den Weltmarktführer nun in eine neue Wachstumsphase führen.

Keystone-SDA, Sven Ziegler

02.09.2025, 07:27

02.09.2025, 07:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Philipp Navratil ist neuer CEO von Nestlé und folgt auf Laurent Freixe, der entlassen wurde.
  • Der 49-Jährige gilt als treibende Kraft hinter dem globalen Kaffeegeschäft mit Nescafé und Starbucks.
  • Der Wettbewerb im Kaffeemarkt verschärft sich – Konkurrenten bündeln ihre Kräfte.
Mehr anzeigen

Führungswechsel beim weltgrössten Nahrungsmittelkonzern: Der Schweizer Philipp Navratil übernimmt per sofort die Leitung von Nestlé. Der 49-Jährige machte sich innerhalb des Unternehmens vor allem als Architekt des globalen Kaffeegeschäfts einen Namen. Unter seiner Verantwortung wuchsen die Marken Nescafé und Starbucks zu tragenden Säulen des Konzerns.

Navratil, Absolvent der Universität St. Gallen, ist seit über 20 Jahren für Nestlé tätig. Seine Laufbahn begann er 2001 als interner Auditor, ehe er kommerzielle Aufgaben in Zentralamerika übernahm. 2009 wurde er Country Manager in Honduras, später leitete er das Kaffee- und Getränkegeschäft in Mexiko. 2020 stieg er an die Spitze der globalen Kaffee-Sparte auf und prägte seither Strategie und Innovation für die Marken Nescafé und Starbucks.

Im Juli 2024 wurde er CEO von Nespresso und trat Anfang 2025 in die Konzernleitung ein. Nun rückt er an die Spitze des Unternehmens – sein Vorgänger Laurent Freixe musste nach einer Affäre mit einer Mitarbeiterin gehen. Der Verwaltungsrat lobte Navratil als dynamischen Manager mit Erfolgsbilanz, Risikobereitschaft und integrativem Führungsstil.

Das sagt Navratil

Navratil selbst zeigte sich geehrt: Er wolle die bestehende Strategie weiterführen, deren Umsetzung beschleunigen und die Wertschöpfung des Unternehmens intensivieren. Der polyglotte Manager – er spricht sechs Sprachen und arbeitete in über 15 Ländern – gilt als innovationsgetriebener Macher, der Teams inspiriert und Zusammenarbeit fördert.

Die Wahl des Kaffee-Managers kommt zu einem Zeitpunkt verschärfter Konkurrenz. Erst vor einer Woche kündigte der US-Getränkekonzern Keurig Dr Pepper an, den niederländischen Jacobs-Mutterkonzern und Tassimo-Hersteller JDE Peet’s für 18 Milliarden Dollar zu übernehmen. Das neue Unternehmen will sich in zwei Gesellschaften aufspalten: BeverageCo für Getränke und CoffeeCo als reinen Kaffeeanbieter.

Mit einem Umsatz von rund 21 Milliarden Franken in der Kaffeesparte – etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes – bleibt dieser Bereich auch für Nestlé zentral. Navratils Erfahrung dürfte damit zum entscheidenden Faktor werden, um den Konzern im harten Wettbewerb zu behaupten.

