Gesundheitsgefährdend Noch mehr Gift entdeckt – Nestlé ruft weitere Babynahrung zurück

Sven Ziegler

3.2.2026

Weitere Beba-Nahrung wird zurückgerufen. 
IMAGO/Depositphotos

Der Lebensmittelkonzern Nestlé ruft in der Schweiz ein weiteres Warenlos seiner Säuglingsmilch «Beba Optipro 1» zurück. Grund ist der Nachweis des Giftstoffs Cereulid, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung mitteilt.

03.02.2026, 16:32

03.02.2026, 16:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nestlé ruft in der Schweiz ein weiteres Los der Säuglingsmilch «Beba Optipro 1» wegen eines Giftstoffs zurück.
  • In den betroffenen Produkten wurde das bakterielle Toxin Cereulid nachgewiesen, das gesundheitliche Beschwerden verursachen kann.
  • Hintergrund ist laut Industrie ein verunreinigter Rohstoff eines Zulieferers, der weltweit zu Rückrufen führte.
Mehr anzeigen

Der Babynahrungshersteller Nestlé zieht in der Schweiz erneut Säuglingsmilch aus dem Verkauf. Betroffen ist ein weiteres Warenlos der Marke «Beba Optipro 1». Der Rückruf erfolgt wegen des Nachweises von Cereulid, einem von Bakterien gebildeten Giftstoff. Das teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Dienstag mit.

Die Massnahme werde in Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde umgesetzt, heisst es weiter. Konsumentinnen und Konsumenten werden aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht zu verwenden.

China-Rohstoff ist belastet

Bereits Anfang Januar hatte Nestlé in mehreren Ländern Chargen von Säuglingsnahrung vorsorglich zurückgerufen. Inzwischen sind laut Branchenangaben zahlreiche Hersteller betroffen. Neben Nestlé führten auch andere Produzenten wie Danone, Lactalis und der Schweizer Hersteller Hochdorf Rückrufe durch – insgesamt in mehr als 60 Ländern.

Nicht nur Nestlé-Produkte betroffen. Gift in Babynahrung stammt aus China

Nicht nur Nestlé-Produkte betroffenGift in Babynahrung stammt aus China

Als Ursache nennen die Unternehmen einen verunreinigten Rohstoff: In den Milchpulvern sei ein Öl eines Zulieferers aus China verwendet worden, das mit dem Toxin belastet gewesen sei.

Cereulid ist nach Angaben von Gesundheitsbehörden ein hitzestabiles Gift, das selbst durch Kochen oder Pasteurisieren nicht zerstört wird. Nach der Einnahme kann es bereits nach 30 Minuten bis zu sechs Stunden zu plötzlicher Übelkeit, Erbrechen und starken Magenschmerzen kommen.

