GesundheitsgefährdendNoch mehr Gift entdeckt – Nestlé ruft weitere Babynahrung zurück
Sven Ziegler
3.2.2026
Der Lebensmittelkonzern Nestlé ruft in der Schweiz ein weiteres Warenlos seiner Säuglingsmilch «Beba Optipro 1» zurück. Grund ist der Nachweis des Giftstoffs Cereulid, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung mitteilt.
Der Babynahrungshersteller Nestlé zieht in der Schweiz erneut Säuglingsmilch aus dem Verkauf. Betroffen ist ein weiteres Warenlos der Marke «Beba Optipro 1». Der Rückruf erfolgt wegen des Nachweises von Cereulid, einem von Bakterien gebildeten Giftstoff. Das teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Dienstag mit.
Die Massnahme werde in Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde umgesetzt, heisst es weiter. Konsumentinnen und Konsumenten werden aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht zu verwenden.
Als Ursache nennen die Unternehmen einen verunreinigten Rohstoff: In den Milchpulvern sei ein Öl eines Zulieferers aus China verwendet worden, das mit dem Toxin belastet gewesen sei.
Cereulid ist nach Angaben von Gesundheitsbehörden ein hitzestabiles Gift, das selbst durch Kochen oder Pasteurisieren nicht zerstört wird. Nach der Einnahme kann es bereits nach 30 Minuten bis zu sechs Stunden zu plötzlicher Übelkeit, Erbrechen und starken Magenschmerzen kommen.