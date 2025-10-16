  1. Privatkunden
Neuer Chef greift durch Kahlschlag bei Nestle – 16'000 Stellen weg!

SDA

16.10.2025 - 07:03

Der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil soll den Konzern wieder auf Kurs bringen (Archivbild)
Der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil soll den Konzern wieder auf Kurs bringen (Archivbild)
William Gammuto/Nestle/dpa

Nestlé hat in den ersten neun Monaten 2025 einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet, will aber seine Wachstumsziele weiter ausbauen. Dafür plant der Konzern ein rigoroses Sparprogramm. 

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

16.10.2025, 07:03

16.10.2025, 07:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nestlé kündigt den Abbau von weltweit rund 16’000 Stellen an, davon 12’000 in Bürojobs.
  • Der Konzern will bis 2027 drei Milliarden Franken einsparen und Prozesse automatisieren.
  • Trotz Sparkurs wuchs der Umsatz in wichtigen Bereichen wie Kaffee, Nespresso und Gesundheit.
Mehr anzeigen

Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat in einem Zwischenbericht zu den ersten neun Monaten 2025 tiefere Gesamtverkäufe vermeldet. Der Umsatz sank um 1,9 Prozent auf 65,9 Milliarden Franken, während das organische Wachstum leicht auf 3,3 Prozent zulegte.

Trotz positiver Tendenzen in wichtigen Segmenten will der Konzern seine Effizienzoffensive massiv verschärfen. Im Rahmen des Programms «Fuel for Growth» sollen bis 2027 rund 3 Milliarden Franken eingespart werden – eine halbe Milliarde mehr als ursprünglich geplant.

Nestlé-Chef Philipp Navratil erklärte in einer Mitteilung: «Die Welt verändert sich, und Nestlé muss sich schneller verändern. Das bedeutet, dass wir schwierige, aber notwendige Entscheidungen treffen müssen.»

Jedes Jahr 1 Milliarde Franken einsparen

Konkret will Nestlé weltweit rund 16’000 Stellen abbauen, davon etwa 12’000 Büroarbeitsplätze in allen Regionen und Funktionen. Weitere rund 4’000 Jobs in Produktion und Logistik sollen im Zuge laufender Effizienzprogramme entfallen.

Durch diese Massnahmen sollen jährlich 1 Milliarde Franken eingespart werden, wobei einmalige Restrukturierungskosten in doppelter Höhe anfallen.

Nestlé will künftig stärker in wachstumsstarke Geschäftsbereiche investieren – etwa in Kaffee, Tiernahrung und Gesundheitsprodukte – und sich gleichzeitig von schwächer performenden Sparten trennen.

Die Gruppe verzeichnete im dritten Quartal eine deutliche Erholung beim realen Wachstum (RIG) von 1,5 Prozent. Besonders stark schnitt Nespresso mit 8,5 Prozent organischem Wachstum ab, während Nestlé Health Science um 3,8 Prozent zulegte. In Europa legte der Konzern um 4,3 Prozent zu, in Nord- und Südamerika um 2,5 Prozent.

Krise an Krise bei Nestle

Beim Schweizer Nahrungsmittelriesen reiht sich derzeit Krise an Krise. Kaum war die Entlassung von CEO Laurent Freixe wegen einer Liebesaffäre mit einer Untergebenen verdaut, folgte Mitte September der nächste Paukenschlag: Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke trat überraschend zurück – nach fast 50 Jahren im Unternehmen.

Sein designierter Nachfolger Pablo Isla, ehemals Chef des Modekonzerns Inditex (Zara), übernahm das Präsidium bereits am 1. Oktober, ein halbes Jahr früher als geplant.

Bulcke erklärte seinen Rücktritt mit einem «beschleunigten Übergang» – doch Beobachter sahen den Druck als zu gross. Nach zwei CEO-Wechseln in nur zwölf Monaten, einer Entlassung wegen eines Beziehungsskandals und wachsender Unruhe unter den Aktionären war der Rückhalt im Verwaltungsrat offenbar aufgebraucht.

