Apple präsentiert die neuen iPhone-Modelle traditionell im September. (Archivbild) Bild: dpa

September ist traditionell die Zeit für neue iPhones. In diesem Jahr wird von Apple unter anderem ein dünneres neues Modell erwartet.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue iPhone-Generation von Apple wird voraussichtlich in zwei Wochen vorgestellt.

In diesem Jahr soll die Modell-Palette wohl um ein dünneres iPhone erweitert werden.

Das iPhone 17 werde äusserlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen. Mehr anzeigen

Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an. Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

Auffällig grösserer Kamera-Block

In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äusserlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein grösseres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem grösseren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.