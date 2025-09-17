  1. Privatkunden
Neuer CEO, alte Probleme Nestlé-Crew steht vor acht zentralen Baustellen

SDA

17.9.2025 - 11:29

Philipp Navratil wird neuer Nestlé-Chef.
Philipp Navratil wird neuer Nestlé-Chef.
Nestlé

Führungschaos, Wachstumsschwäche und ein Börsenwert im Sinkflug: Nestlé steckt in einer tiefen Krise. Der neue CEO Philipp Navratil muss Vertrauen zurückgewinnen – und den Konzern umbauen.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

17.09.2025, 11:29

17.09.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach mehreren Chefwechseln steckt Nestlé in einer schweren Vertrauenskrise: CEO Philipp Navratil und Präsident Pablo Isla sollen Stabilität schaffen und den Konzern strategisch neu ausrichten.
  • Investoren fordern eine Straffung des Portfolios, harte Sanierungen in der Gesundheitssparte, Lösungen für das Wassergeschäft sowie mögliche Verkäufe von Beteiligungen und unrentablen Marken.
  • Hohe Verschuldung, ein Kursverlust von rund 40 % seit 2022 und wachsende Konkurrenz im Kaffee- und Asiengeschäft setzen Nestlé zusätzlich unter Druck.
Mehr anzeigen

Nestlé steckt nach dem jüngsten Chefwechsel tiefer in der Krise als je zuvor. Die neue Führungscrew mit dem Spanier Pablo Isla als Verwaltungsratspräsident und dem Schweizer Aufsteiger Philipp Navratil als CEO übernimmt den weltgrössten Nahrungsmittelkonzern, der zuletzt unter Vertrauensverlust, schwachem Wachstum und steigender Verschuldung litt. Die zentralen Baustellen bei Nestlé:

Verkaufskrise

Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke macht früher als erwartet Platz für eine neue Führung. (Archivbild)
Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke macht früher als erwartet Platz für eine neue Führung. (Archivbild)
sda

Nestlé erlebte drei Abgänge an der Spitze innert rund eines Jahres: CEO Mark Schneider musste 2024 gehen, weil er die Erwartungen von Investoren nicht erfüllte, sein Nachfolger Laurent Freixe wurde genau ein Jahr später nach einer nicht offengelegten Beziehung mit einer Direktunterstellten und Begünstigungsvorwürfen gefeuert, und Präsident

Paul Bulcke trat nach fast einem halben Jahrhundert in der Firma nach massiver Kritik an seiner Rolle zurück. Diese Rochaden erschütterten die Corporate Governance und das Vertrauen von Investoren wie Belegschaft. Der neue CEO und frühere Nespresso-Chef Philipp Navratil muss nun Stabilität schaffen, Kultur und Integrität stärken und dem Konzern eine klare Richtung geben.

Portfoliostraffung

Mit über 2000 Marken gilt Nestlé als zu breit aufgestellt. Investoren fordern eine Fokussierung auf wenige Dutzend Kernmarken sowie schlankere Strukturen und tiefere Kosten. Nestlé soll sich ihrer Meinung nach auf starke Produkte, Innovation und modernes Marketing, das in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, konzentrieren.

Zugleich müsse der Konzern das Tempo erhöhen. Rivalen wie Kraft Heinz oder Unilever spalten Sparten ab, um Wert freizusetzen. Analysten warnen: Wenn Navratil nicht liefert, könnten Forderungen nach einer Aufspaltung des Konzerns lauter werden.

Gesundheitssparte

Nestlé Health Science bleibt ein Sorgenkind. Besonders das Vitamin- und Supplementgeschäft wächst nur schleppend, milliardenschwere Zukäufe wie Aimmune enttäuschten. Nun setzt der Konzern auf Premium-Marken wie Garden of Life und prüft Verkäufe von Mainstream-Produkten. Analysten drängen auf harte Restrukturierungen.

Wassergeschäft und Beteiligungen

Das Wassergeschäft blieb trotz wiederholter Reorganisationen ertragsschwach. In Frankreich und Belgien verstärkten Verfahren wegen unerlaubter Wasserfiltermethoden den Druck. Die Suche nach einem Partner für die Sparte blieb bislang erfolglos, unter anderem die juristischen Querelen in Frankreich verzögern die Gespräche.

Von Nestlé über Ems-Chemie bis Emmi. So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock

Von Nestlé über Ems-Chemie bis EmmiSo reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock

Parallel steht die 20,1-Prozent-Beteiligung an L'Oréal im Fokus – ein Sicherheitspolster von über 38 Milliarden Franken. Auch Verkäufe von US-Tiefkühlprodukten oder Mainstream-Vitaminen stehen im Raum, was einstellige Milliardenbeträge einbringen könnte. Investoren fordern, unprofitable Einheiten abzustossen und Kapital für Schuldenabbau und Wachstumsfelder freizusetzen.

Kaffee-Konkurrenz

Nestlé dominiert mit Nescafé, Nespresso und Starbucks den globalen Kaffeemarkt, doch mit dem geplanten Zusammenschluss von JDE Peet's und Keurig Dr Pepper bündeln die Rivalen ihre Kräfte. Damit rücken sie näher an Nestlé heran. Nestlé muss auch hier Innovation, Marketing und Produktvielfalt ausbauen, um die Spitzenposition langfristig zu sichern und Marktanteilsverluste zu verhindern.

Asien

Nach dem Boom in der Coronakrise, als die Menschen zu Hause blieben und in den Läden öfters zu Markenprodukten griffen, brach in China das Wachstum 2025 überraschend abrupt ein, was das organische Konzernwachstum deutlich drückte.

Nahrungsmittel. Nestlé führt Wassergeschäft künftig als separaten Bereich

NahrungsmittelNestlé führt Wassergeschäft künftig als separaten Bereich

Das deflationäre Umfeld und schwache Konsumnachfrage erschweren die Wende. Nestlé reagiert mit einem Führungsumbau und neuen Investitionen in Marken, rechnet aber erst in einem Jahr mit Besserung. Angesichts der strategischen Bedeutung Asiens ist der Druck hoch, schnell wieder Tritt zu fassen und Marktanteile zu sichern.

Verschuldung und Dividendenpolitik

Aktienrückkäufe über 53 Milliarden Franken liessen die Nettoverschuldung auf mehr als 60 Milliarden steigen, das Verhältnis von Schulden zum operativen Gewinn auf Stufe EBITDA kletterte über drei.

Gewisse Analysten warnen vor Bonitätsrisiken. Sie fordern Teilverkäufe und eine vorsichtigere Ausschüttungspolitik. Die Dividenden sind vielen zu aktionärsfreundlich. Kürzungen könnten aber das Vertrauen an der Börse verspielen.

Aktienkurs

Seit 2022 verlor Nestlé rund 40 Prozent Börsenwert, die Aktie fiel von knapp 130 Franken im Jahr 2022 auf gegenwärtig gut 70 Franken. Investoren sehen darin ein Warnsignal und sprechen von einer Vertrauenskrise. Bitter ist die Vernichtung von Börsenwert in Milliardenhöhe auch für die Allgemeinheit.

Denn über die Pensionskassen sind praktisch alle Schweizerinnen und Schweizer bei Nestlé investiert. Analysten erwarten vom neuen CEO Impulse, um Umsatz und Margen wieder zu steigern. Ohne klare Strategie droht Nestlé dauerhaft an Strahlkraft und Wettbewerbsposition einzubüssen, während Rivalen wie Unilever und Danone besser abschnitten.

