Lieber häufiger ins Büro gehen: Die UBS kontrolliert, ob die Mitarbeitenden ausreichend Präsenztage haben und nicht nur im Homeoffice arbeiten. sda

Mehr Präsenz im Büro, weniger Homeoffice: Die Mitarbeitenden der UBS haben klare Vorgaben zu ihrem Arbeitsort. Neu werden diese von der Grossbank streng kontrolliert. Das führt zu Verunsicherung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die UBS hat die Homeoffice-Regeln weltweit verschärft.

Angestellte sollen an drei Tagen pro Woche im Büro arbeiten.

Die Grossbank kontrolliert die Anwesenheit mit einem Dashboard, was den Mitarbeitenden Sorgen bereitet. Sie fürchten um ihre Boni. Mehr anzeigen

Die Regeln sind nicht so scharf, wie bei anderen Kreditinstituten, aber auch bei der UBS ist Homeoffice nur noch bedingt möglich. Die Grossbank hat die Regeln weltweit verschärft. Mitarbeitende sollen an drei Tage pro Woche im Büro arbeiten, darunter muss ein Montag oder ein Freitag sein.

Damit sich die Angestellten an die Vorgaben halten, hat die UBS ein Instrument eingeführt, mit dem die Regeln genau überdacht werden, berichtet der «Tages-Anzeiger». UBS-Angestellte berichten demnach, dass sie mit einem Webportal genau sehen können, ob sie das «Flexible Working Agreement» einhalten. Betreten sie mit ihrem Badge das UBS-Gebäude, wird ein Bürotag erfasst.

Eine rote Linie zeige im sogenannten «Dashboard» die Mindestquote an: Unterschreiten die Mitarbeitenden die Zielvorgabe, zum Beispiel durch Ferien, seien sie angehalten, die Bürotage im Laufe des Jahres nachzuholen. «Genügend Zeit im Büro mit Kolleginnen und Kollegen zu verbringen, fördert Innovation, Zusammenarbeit und Teamproduktivität», heisst es zur Begründung vonseiten der Bank.

Bonus in Gefahr? Mitarbeitende sind verunsichert

Dass nicht nur die Mitarbeitenden die Präsenzdaten sehen, sondern auch ihre Vorgesetzten ist ein Grund der Verunsicherung. Mitarbeitende sorgen sich, dass ihr Bonus leidet, wenn sie die Präsenzvorgaben nicht erfüllen. Dies sei im Übrigen gar nicht so einfach, berichten Betroffene: In manchen Gebäuden sei es schwierig, einen Arbeitsplatz zu ergattern, um mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten.

Einige Mitarbeitende würden deshalb gar nicht erst nach Zürich in ihre Abteilungen fahren, sondern in UBS-Gebäuden in ihren Wohngemeinden arbeiten, um die Büroquote zu erfüllen. Die UBS wiegelt laut «Tages-Anzeiger» ab: «Wir haben bei UBS genügend und qualitativ hochstehende Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.»

Dass der Bonus von der Präsenz im Büro abhängt, bestreitet die Bank: Die variable Vergütung sei vielmehr abhängig vom Konzernergebnis und dem Ergebnis des Unternehmensbereichs. Allerdings werde auch «das Verhalten in der Beurteilung» berücksichtigt. – Ein Satz, der nicht notwendigerweise für weniger Unsicherheit bei den UBS-Angestellten sorgt. Zumal allen klar ist, dass nach der Übernahme der Credit Suisse vor zwei Jahren noch ein grösserer Stellenabbau - die Rede ist von 3000 Jobs – in der Schweiz bevorsteht.