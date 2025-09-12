«Kein Zugang zu IT-Systemen»Neuer Besitzer von Thurgauer Küchenbauer rechnet mit Ex-Chefs ab
Sven Ziegler
12.9.2025
Nach der Rettung von Forster in Arbon erhebt Giovanni Cerfeda schwere Vorwürfe gegen die frühere Führung des Küchenbauers. Der Immobilien-Unternehmer spricht von Chaos, blockiertem IT-Zugang und Millionen, die er selber einschiessen musste.
Während sich Alt-Eigentümer Max Müller und Ipek Demirtas gegenseitig blockierten, sprang Giovanni Cerfeda ein. Der Winterthurer Immobilien-Unternehmer, seit 2019 im Verwaltungsrat, zahlte die ausstehenden Gehälter aus eigener Tasche und legte ein Sanierungskonzept vor.
Im Interview mit der Thurgauer Zeitung fand Cerfeda nun deutliche Worte: «Die alte Garde hat uns nicht mal den Zugang zum IT-System hinterlassen. Erst nach zwei Wochen konnten wir wieder Aufträge bearbeiten und Offerten schreiben.» Informationen seien vorher kaum geflossen, obwohl er selbst über Jahre Millionen zugeschossen habe.
Schon im Frühsommer hatte Cerfeda betont, dass er an die Zukunft des Traditionsunternehmens glaube – jedoch nicht mehr unter der damaligen Führung. Heute spricht er von einem Bruch: «Vom Freund zum Feind» sei es gekommen, als er die Sanierung verlangte und weiteres Geld verweigerte.
Seine Bilanz ist klar: Müller und Demirtas hätten sich «zu wenig um den Betrieb gekümmert». Mit der Neuausrichtung soll nun wieder Ruhe einkehren. Schritt für Schritt wolle er Forster zurück auf einen soliden Kurs bringen – und das Küchenunternehmen, das auf Stahl spezialisiert ist, wieder als verlässlichen Arbeitgeber im Thurgau positionieren.