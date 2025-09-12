  1. Privatkunden
«Kein Zugang zu IT-Systemen» Neuer Besitzer von Thurgauer Küchenbauer rechnet mit Ex-Chefs ab

Sven Ziegler

12.9.2025

Bei Forster Küchen ist nun langsam wieder Ruhe eingekehrt. 
Bei Forster Küchen ist nun langsam wieder Ruhe eingekehrt. 
Maps

Nach der Rettung von Forster in Arbon erhebt Giovanni Cerfeda schwere Vorwürfe gegen die frühere Führung des Küchenbauers. Der Immobilien-Unternehmer spricht von Chaos, blockiertem IT-Zugang und Millionen, die er selber einschiessen musste.

Sven Ziegler

12.09.2025, 19:10

12.09.2025, 19:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Küchenbauer Forster geriet im Frühling in eine existenzielle Krise, Löhne konnten nicht mehr bezahlt werden.
  • Giovanni Cerfeda übernahm die Firma und rettete 80 von 135 Arbeitsplätzen.
  • Im Interview kritisiert er die früheren Chefs scharf und spricht von fehlender Transparenz.
Mehr anzeigen

Noch vor wenigen Monaten stand Forster in Arbon TG am Abgrund: Rechnungen blieben unbezahlt, Mitarbeitende erhielten ihre Löhne nicht, der Betrieb kam zum Stillstand. Grund dafür war nicht nur die finanzielle Schieflage, sondern auch ein Machtkampf unter den drei Eigentümern.

Während sich Alt-Eigentümer Max Müller und Ipek Demirtas gegenseitig blockierten, sprang Giovanni Cerfeda ein. Der Winterthurer Immobilien-Unternehmer, seit 2019 im Verwaltungsrat, zahlte die ausstehenden Gehälter aus eigener Tasche und legte ein Sanierungskonzept vor.

Ende Juni stimmte das Bezirksgericht Arbon zu – seither führt er die Firma unter dem Namen Forster Manufaktur AG alleine weiter. Von ursprünglich 135 Stellen konnten 80 gerettet werden.

Zoff zwischen den Geschäftsführern

Im Interview mit der Thurgauer Zeitung fand Cerfeda nun deutliche Worte: «Die alte Garde hat uns nicht mal den Zugang zum IT-System hinterlassen. Erst nach zwei Wochen konnten wir wieder Aufträge bearbeiten und Offerten schreiben.» Informationen seien vorher kaum geflossen, obwohl er selbst über Jahre Millionen zugeschossen habe.

Schon im Frühsommer hatte Cerfeda betont, dass er an die Zukunft des Traditionsunternehmens glaube – jedoch nicht mehr unter der damaligen Führung. Heute spricht er von einem Bruch: «Vom Freund zum Feind» sei es gekommen, als er die Sanierung verlangte und weiteres Geld verweigerte.

Seine Bilanz ist klar: Müller und Demirtas hätten sich «zu wenig um den Betrieb gekümmert». Mit der Neuausrichtung soll nun wieder Ruhe einkehren. Schritt für Schritt wolle er Forster zurück auf einen soliden Kurs bringen – und das Küchenunternehmen, das auf Stahl spezialisiert ist, wieder als verlässlichen Arbeitgeber im Thurgau positionieren.

