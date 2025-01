Die Logos der Migros am Hauptsitz müssen demnächst wohl umgestellt werden – für Hotelplan und Melectronics werden neue Besitzer gesucht. (Archivbild) sda

Der Verkauf der Migros-Reisetochter Hotelplan wird immer spannender. Bisher galt der Ferienhausvermittler Hometogo als heissester Kandidat, doch jetzt taucht ein neuer Konkurrent auf.

Carsten Dörgens Carsten Dörges

Jetzt scheint mit der britischen Firma Awase ein neuer Käufer im Rennen zu sein. Mehr anzeigen

Das Bewerber-Karussell um den Verkauf der Migros-Reisetochter Hotelplan dreht sich weiter. Wie der «Blick» schreibt, ist der bisherige heisse Anwärter Hometogo aus dem Rennen. Der Ferienhausvermittler wollte wohl zusammen mit der Dertour Group Hotelplan übernehmen.

Jetzt ist mit Awase der nächste Ferienhausvermittler der am meisten gehandelte Kandidat. Die Firma mit Hauptsitz in Grossbritannien ist in 36 Ländern tätig. Sie ist Teil von Platinum Equity und hat reichlich Geld für strategische Zukäufe zur Verfügung.

Für den «Blick »ist klar: Awaze wird das gewinnbringende Ferienhausgeschäft übernehmen und das restliche Veranstaltergeschäft würde ein anderer Mitbieter übernehmen. Wo dann Dertour wieder im Geschäft wäre.